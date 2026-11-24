Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Hội Người cao tuổi phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "TP. Hồ Chí Minh – Bản hùng ca đại đoàn kết". Sự kiện thu hút đông đảo hội viên và người dân địa phương đến tham dự, cổ vũ, tạo nên một không gian văn hóa ấm áp, rộn ràng ngay tại cơ sở.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Tân Mỹ tổ chức không gian nghệ thuật đặc sắc thắm đượm nghĩa tình cơ sở với chương trình "TP. Hồ Chí Minh – Bản hùng ca đại đoàn kết"



Trên sân khấu chương trình, nhiều tiết mục ca múa nhạc ca ngợi quê hương, đất nước và truyền thống hào hùng của dân tộc đã được các hội viên người cao tuổi đầu tư dàn dựng công phu.

Những giai điệu sâu lắng, hào sảng không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tạo sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh cho người cao tuổi mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Chương trình không chỉ tạo sân chơi văn hóa tinh thần cho người cao tuổi mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng

Đặc biệt, thông qua lời ca tiếng hát và các hoạt động giao lưu văn nghệ ý nghĩa này, lớp người cao tuổi phường Tân Mỹ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của thế hệ đi trước. Đây chính là nhịp cầu thiết thực giúp gìn giữ, bồi đắp và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, chuẩn mực đạo đức cùng nếp sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.