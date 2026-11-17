Trong năm học 2026-2027, UBND TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật. Cụ thể, Thành phố phấn đấu để 100% cơ sở giáo dục phổ thông được tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật. Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, chương trình mở đầu bằng các tiết mục biểu diễn. Bên cạnh đó, học sinh còn được trải nghiệm và giao lưu với các nghệ nhân, nghệ sĩ.

TP. Hồ Chí Minh khởi động kế hoạch nghệ thuật học đường năm học 2026-2027 tại Trường THPT Lê Quý Đôn

Đưa nghệ thuật truyền thống bước vào môi trường học đường

Trên sân khấu học đường, hình tượng người anh hùng Trần Bình Trọng được tái hiện qua một trích đoạn hát bội. Câu chuyện lịch sử đến với học sinh qua lời hát và diễn xuất của nghệ sĩ. Với phần biểu diễn cải lương, các em có dịp thưởng thức trực tiếp một loại hình sân khấu gắn với đời sống văn hóa Nam Bộ.

Trích đoạn hát bội về Trần Bình Trọng đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với học sinh

Học sinh tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua các tiết mục sân khấu và hoạt động trải nghiệm

Theo chia sẻ từ phía nhà trường, nội dung các tiết mục có thể kết nối với môn Ngữ văn và nội dung giáo dục địa phương. Giáo viên có thể đưa những trích đoạn phù hợp vào tiết học trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa hoặc bài học liên môn. Chẳng hạn, sau khi xem trích đoạn "Trần Bình Trọng", học sinh có thể trao đổi về nhân vật lịch sử và cách câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ sân khấu.

Hướng tới 500 suất diễn nghệ thuật tại các trường THPT

Trong giai đoạn thí điểm, chương trình ưu tiên hai cấp độ là thưởng thức và tìm hiểu nghệ thuật. Sáu loại hình được lựa chọn gồm hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, ca múa nhạc dân tộc, kịch nói và điện ảnh. Danh mục này giúp học sinh có cơ hội làm quen với các hình thức biểu diễn truyền thống bên cạnh kịch nói và điện ảnh.

Để phù hợp với môi trường học đường, các đơn vị nghệ thuật cần chú trọng lựa chọn tác phẩm theo lứa tuổi. Đồng thời, chuẩn bị cách giới thiệu tác phẩm và tương tác với học sinh. Khâu chuẩn bị này giúp nghệ sĩ điều chỉnh cách giới thiệu tác phẩm để các em dễ theo dõi, kể cả khi lần đầu tiếp xúc với một loại hình nghệ thuật.

Học sinh giao lưu cùng nghệ sĩ trong chương trình nghệ thuật học đường

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, cho biết thành phố đặt mục tiêu tổ chức 500 suất diễn tại các trường THPT. Để chuẩn bị cho các hoạt động tại trường, gần 130 văn nghệ sĩ đã tham gia bốn buổi tập huấn.

Sau các suất diễn, tài liệu về những loại hình đã giới thiệu sẽ được gửi đến nhà trường để giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu. Một trích đoạn xem tại sân trường có thể trở thành đề tài thảo luận trong lớp hoặc nội dung cho buổi sinh hoạt ngoại khóa. Qua đó, học sinh có thêm thời gian để hiểu tác phẩm và nuôi dưỡng sự yêu thích với nghệ thuật truyền thống.