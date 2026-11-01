Khi podcast trở thành không gian kể chuyện văn hóa của nghệ sĩ

Podcast quảng bá âm nhạc bằng chất liệu văn hóa truyền thống

Không gian bên ngoài của "Mỹ Điệu Quán" được thiết kế tối giản, đậm chất văn hóa và tạo cảm giác gần gũi

Trong hoạt động quảng bá âm nhạc, nhiều nghệ sĩ trẻ không chỉ tập trung giới thiệu sản phẩm mà còn xây dựng những câu chuyện văn hóa đồng hành với tác phẩm. Thông qua các chương trình podcast, câu chuyện phía sau âm nhạc được mở rộng, giúp sản phẩm nghệ thuật có thêm chiều sâu về hình ảnh và thông điệp.

Một trong những cách tiếp cận đáng chú ý là podcast “Mỹ Điệu Quán” của ca sĩ Mono. Chương trình khai thác chất liệu văn hóa Việt trong không gian trò chuyện, với sự tham gia của các khách mời là nghệ sĩ và những câu chuyện phía sau âm nhạc, cuộc sống.

Ca sĩ MONO trong vai trò người dẫn dắt, trải lòng về hành trình âm nhạc và cảm hứng văn hóa trong podcast

Nếu "Mỹ Điệu Ca" là những điều tôi muốn kể bằng âm nhạc, thì "Mỹ Điệu Quán" là nơi những câu chuyện ấy được kể bằng lời, với những vị khách đặc biệt là các nghệ sỹ và những câu chuyện phía sau âm nhạc, cuộc sống. Không chỉ mở rộng thế giới của album sang một định dạng mới, mà còn tạo ra một không gian nơi khán giả có thể lắng nghe những câu chuyện Ca sĩ MONO

Podcast mở rộng cách quảng bá sản phẩm âm nhạc

Poster giới thiệu dự án podcast "Mỹ Điệu Quán" của ca sĩ MONO ra mắt khán giả trên kênh YouTube chính thức

Quảng bá sản phẩm âm nhạc hiện nay không còn giới hạn ở MV, sân khấu hay các chương trình nghệ thuật. Nghệ sĩ có thể lựa chọn nhiều hình thức thể hiện khác nhau để kể câu chuyện của mình, trong đó podcast là 1 phương thức giúp nội dung được triển khai gần gũi và sâu hơn.

Theo chị Trần Song Hạnh Nhân - Giám đốc Công ty TNHH S.E.A Entertainment, podcast tạo cơ hội để nghệ sĩ trẻ xây dựng hình ảnh, cá tính âm nhạc và duy trì tương tác với người hâm mộ thông qua những nội dung trò chuyện.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, chương trình cần có nội dung hấp dẫn, cách dẫn dắt tự nhiên và thu hút.

Kết nối giá trị truyền thống với công chúng hiện đại

Dàn khách mời là các nghệ sĩ đồng hành cùng MONO để chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống và nghệ thuật

Bên cạnh hình thức thể hiện, việc lựa chọn chất liệu văn hóa cũng góp phần tạo nên dấu ấn cho sản phẩm nghệ thuật. Ca sĩ Hồng Nhung đánh giá cao sự trân trọng của nghệ sĩ trẻ đối với truyền thống và những giá trị cốt lõi của âm nhạc.

Việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại cần xuất phát từ sự tìm hiểu, tôn trọng các giá trị văn hóa và phù hợp với tinh thần của sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường giải trí ngày càng đa dạng, câu chuyện văn hóa có thể trở thành điểm nhận diện của sản phẩm âm nhạc. Qua đó, khán giả không chỉ ghi nhớ giai điệu mà còn cảm nhận được không gian và tinh thần nghệ sĩ muốn xây dựng, góp phần kết nối chất liệu truyền thống với cách tiếp nhận của công chúng hiện đại.