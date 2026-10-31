Cuộc thi nhiếp ảnh về TP. Hồ Chí Minh “Từ ký ức Đô thị đến Công nghiệp Văn hóa” tìm ra các tác phẩm xuất sắc

Kể chuyện TP. Hồ Chí Minh qua những khung hình

Cuộc thi nhiếp ảnh "Từ ký ức Đô thị đến Công nghiệp Văn hóa" thuộc chuỗi Chương trình Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2026. Cuộc thi gồm hai nội dung là "My City - My Story" và "Photo Marathon"

Ở nội dung "My City - My Story", mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn riêng về TP. Hồ Chí Minh. Đó có thể là góc phố gắn bó qua năm tháng, nhịp sống trong những con hẻm, nét kiến trúc đặc trưng hay khoảnh khắc lưu giữ ký ức của người chụp.

Những tác phẩm được Ban Giám khảo lựa chọn tại bảng My City - My Story sẽ đưa Thành phố thân quen đến gần hơn với những khoảnh khắc, con người và câu chuyện đầy màu sắc (Ảnh: BTC)

Trong khi đó, "Photo Marathon" mang đến trải nghiệm sáng tác trực tiếp, nơi người tham gia khám phá và ghi lại vẻ đẹp đô thị qua góc nhìn nhiếp ảnh. Người tham gia khám phá Thành phố qua nhiều chủ đề như di sản kiến trúc, nhịp sống hẻm, đô thị ven sông, xóm trọ, chung cư, ký túc xá và chợ.

Những tác phẩm có mặt tại bảng Photo Marathon (Ảnh: BTC)



Tại Lễ tổng kết và trao giải, đông đảo khán giả, người yêu nhiếp ảnh đã đến tham dự, cùng thưởng thức những tác phẩm ghi lại vẻ đẹp và nhịp sống TP. Hồ Chí Minh.

Đông đảo khán giả và người yêu nhiếp ảnh tham dự Lễ tổng kết và trao giải (Ảnh: Bảo Thành)

Qua những khung hình ấy, TP. Hồ Chí Minh hiện lên với nhiều sắc thái. Thành phố vừa thân thuộc qua những nếp sinh hoạt đời thường, vừa năng động với diện mạo không ngừng đổi thay. Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ một khoảnh khắc mà còn góp thêm một mảnh ghép vào ký ức chung về Thành phố.

Vinh danh những tác phẩm lưu giữ ký ức về TP. Hồ Chí Minh

Tại Lễ trao giải, các tác phẩm xuất sắc ở hai nội dung đã được xướng tên. Với cuộc thi ảnh trực tuyến "My City - My Story", giải nhất do Ban Giám khảo lựa chọn thuộc về anh Lý Thanh Vũ với tác phẩm "Trở về nơi an nghỉ".

Nhà báo Cao Anh Minh - Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) trao giải thưởng trị giá 8 triệu đồng cho anh Lý Thanh Vũ (Ảnh: Bảo Thành)

Trong khi đó, anh Nguyễn Viết Chiến (Chiến JC) nhận giải nhất Bảng Bình chọn với tác phẩm "Bình yên tuổi xế chiều".

Tác giả trẻ Nguyễn Viết Chiến (Chiến JC) đã dành được sự yêu mến của cộng đồng yêu nhiếp ảnh (Ảnh: Bảo Thành)

Ở nội dung sáng tác thực địa "Photo Marathon", hai tác giả Lý Tuấn Thiện và Nguyễn Tuấn Anh cùng đạt giải nhất. Hai tác phẩm được trao giải là "Đi chợ" và "Đêm lung linh phố thị".

Những cú bấm máy đắt giá nhất đã chính thức gọi tên hai tác giả Lý Tuấn Thiện và Nguyễn Tuấn Anh (Ảnh: Bảo Thành)

Mỗi tác phẩm mở ra một lát cắt riêng về TP. Hồ Chí Minh, được ghi lại bằng góc nhìn và cảm xúc của người cầm máy. Có hình ảnh gợi nhắc những ký ức thân quen, có khuôn hình bắt trọn nhịp sống đô thị đầy sức sống.

Cuộc thi khép lại, nhưng những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục được lan tỏa. Bởi ký ức về Thành phố không chỉ nằm trong những công trình, con đường mà còn hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường. Đây cũng là nguồn cảm hứng để cộng đồng cùng gìn giữ bản sắc và góp thêm chất liệu cho sự phát triển công nghiệp văn hóa TP. Hồ Chí Minh.



