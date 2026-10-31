Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế 2026: Kết nối nghệ thuật, lan tỏa văn hóa

Đa dạng hoạt động kết nối nhiếp ảnh trong nước và quốc tế

Lễ hội năm nay có quy mô quốc tế, với nhiều hoạt động nổi bật như Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 4, triển lãm nhiếp ảnh tại Công viên Lê Văn Tám và các chương trình giao lưu văn hóa. Hơn 100 gian hàng dự kiến tham gia, giới thiệu thiết bị nhiếp ảnh, công nghệ hình ảnh và các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Đáng chú ý, Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế dự kiến quy tụ khoảng 100 nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế.

Toàn cảnh không gian buổi gặp gỡ, giới thiệu các hoạt động nổi bật của Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng tôi đã mời được hơn 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế. Trại sáng tác sẽ đưa các nhiếp ảnh gia quốc tế xuất sắc cùng các nhiếp ảnh gia từ các tỉnh, thành đến làng Châu Ro – Nơi người dân tộc tổ chức những lễ hội thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa các đại biểu quốc tế đến Cần Giờ, Bình Thuận để ghi lại những cảnh đẹp của Việt Nam".

Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh giới thiệu sơ đồ chi tiết các phân khu bố trí tại Công viên Lê Văn Tám

Nhiếp ảnh kết nối văn hóa, quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh

Một điểm nhấn của lễ hội là hoạt động xác lập kỷ lục quốc gia, dự kiến diễn ra vào sáng 20/11, với 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế mặc áo dài ngũ thân, cùng diễu hành tại lễ khai mạc. Bên cạnh đó, các hoạt động photomarathon, triển lãm ảnh nghệ thuật và trao giải quốc tế sẽ góp phần tạo không gian giao lưu, kết nối và sáng tạo cho cộng đồng nhiếp ảnh.

Thông qua lễ hội, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và tăng cường giao lưu nghệ thuật nhiếp ảnh với bạn bè quốc tế.