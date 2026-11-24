"Hô biến" kỳ 80 sẽ kể câu chuyện có chủ đề "Món quà nguy hiểm"

"Hô biến" kỳ 80 kể câu chuyện về bé Hân, cô bé 9 tuổi yêu thích đồ chơi nhưng có phần bướng bỉnh, thích được chiều chuộng. Từ sở thích tưởng chừng vô hại ấy, Hân trở thành mục tiêu của một kẻ có ý định bắt cóc trẻ em.

Trong một lần vui chơi, Hân được người đàn ông lạ mặt tiếp cận. Bằng vẻ ngoài thân thiện cùng những món đồ chơi bắt mắt, hắn từng bước tạo lòng tin. Những lời hứa hấp dẫn khiến cô bé không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

Hân bị người lạ lừa đi mất, trong khi Nhung, bạn thân của Hân, nhạy bén phát hiện bất thường

May mắn, Nhung, người bạn thân nhanh nhạy của Hân, sớm phát hiện những biểu hiện bất thường. Nhờ sự quan sát của Nhung và hỗ trợ từ người dân khu phố, đặc biệt là chú Hải, sự việc được can thiệp kịp thời.

Bên cạnh những tình huống hồi hộp, bà Sáu và bà Tám mang đến tiếng cười qua các màn tương tác đời thường. Nhờ đó, câu chuyện giữ được sự gần gũi, tránh cảm giác nặng nề khi đề cập đến nguy cơ bắt cóc trẻ em.

Hô biến gửi gắm bài học cảnh giác từ những tình huống đời thường

Giới thiệu "Hô biến" kỳ 80

Thay vì những lời cảnh báo khô khan, "Món quà nguy hiểm" để khán giả nhỏ tuổi nhận diện rủi ro qua hành động của nhân vật. Từ câu chuyện của Hân, trẻ được nhắc nhở không tùy tiện nhận quà hoặc đi theo người lạ.

Đặc biệt, các em cần biết từ chối những lời rủ rê đáng ngờ. Khi cảm thấy không an toàn, trẻ nên tìm đến người lớn đáng tin cậy và nhanh chóng báo cho gia đình, thầy cô.

Thông điệp còn hướng đến phụ huynh về trách nhiệm lắng nghe, đồng hành và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho con. Bởi sự quan tâm của gia đình giúp trẻ hình thành thói quen chia sẻ những tình huống bất thường.















Các diễn viên góp mặt trong "Hô biến" kỳ 80

Góp phần truyền tải câu chuyện là Helen Vũ (bé Hân), Như Cherry (bé Nhung), Cao Di và Mai Duyên (ba mẹ Hân). Chương trình còn có NSƯT Minh Hạnh (bà Sáu), Thiên Hương (bà Tám), Thành Thuận (chú Hải) và Quốc Hưng (kẻ bắt cóc).

Thông qua ngôn ngữ sân khấu, "Món quà nguy hiểm" nhấn mạnh rằng sự cảnh giác không chỉ đến từ trẻ nhỏ. Đó còn là trách nhiệm chung của gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em.

"Hô biến" kỳ 80 – 10g30 ngày mai (25/11) trên HTV7.