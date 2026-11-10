Hô biến kỳ 78 có chủ đề "Lương Thế Vinh – Quan trạng cân voi"

Hô biến kỳ 78: Lương Thế Vinh – Quan trạng cân voi

"Hô biến" kỳ 78 đưa khán giả đến với câu chuyện “Lương Thế Vinh – Quan trạng cân voi”. Lương Thế Vinh là nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam. Ông được biết đến với danh xưng Trạng Lường nhờ tài tính toán và đo đạc. Trong dân gian, ông còn gắn với nhiều giai thoại về sự nhanh trí. Các câu chuyện thường kể về khả năng tìm lời giải trước những tình huống khó.

Ê-kíp sản xuất "Hô biến" kỳ 78 - Chỉ đạo nội dung: Đào Thị Thanh Xuân - Biên kịch: Cao Võ Trường Di - Tổng đạo diễn: Trần Minh Cường - Đạo diễn dàn dựng: Thành Ca - Trợ lý đạo diễn: Trần Hữu Nghĩa - Biên tập: Trần Minh Cường - Trợ lý biên tập: Nguyễn Hoàng Khánh Nhi – Hà Việt Dũng

Trong câu chuyện, vị sứ thần đặt ra thử thách: làm thế nào để cân một con voi lớn? Chiếc cân hiện có không đủ sức chứa con vật. Thay vì trả lời ngay, Lương Thế Vinh quan sát con voi, chiếc cân, chiếc thuyền và dòng nước. Từ đó, ông tìm ra phương án.

Trước tiên, ông đề xuất đưa voi lên thuyền và đánh dấu mực nước. Sau đó, con voi được đưa lên bờ. Những tảng đá được đặt lên thuyền để thay thế con vật. Khi mực nước trở lại đúng vạch, trọng lượng số đá tương ứng với trọng lượng con voi. Nhờ cách tính ấy, bài toán tưởng chừng nan giải đã có lời giải.

Cao Di (áo đỏ) hóa thân thành Trạng Lường Lương Thế Vinh trong "Hô biến" kỳ 78

Hô biến: Cao Di và thử thách thể hiện trí tuệ của Trạng Lường

Đảm nhận vai Lương Thế Vinh, Cao Di đối diện thử thách không nhỏ. Anh phải thể hiện thần thái của một bậc khoa bảng thông minh, điềm tĩnh và giỏi ứng biến. Đây là vai diễn đòi hỏi khả năng biểu đạt tâm lý và xử lý tình huống sân khấu.

Cao Di không thể chỉ dùng lời thoại để thể hiện tài năng. Vì vậy, sự tiết chế trong biểu cảm rất quan trọng. Ánh mắt quan sát, nét mặt suy nghĩ và khoảng dừng đúng lúc đều góp phần thể hiện quá trình suy luận.

Trong cuộc đối đáp với sứ thần, nhân vật không vội trả lời. Khi đối phương tỏ thái độ hoài nghi, Lương Thế Vinh cũng không nóng giận hay tự ái. Câu đáp “Tôi chưa nói vậy” thể hiện sự tự tin và bình tĩnh.

"Hô biến" kỳ 78 kể lại một trong nhiều giai thoại về sự nhanh trí của Trạng Lường

Diễn viên "Hô biến" kỳ 78 - Lương Thế Vinh: Cao Di - Sứ thần: NS Hữu Nghĩa - Quan/Quản tượng: Thành Thuận - Bà ngoại: NSƯT Minh Hạnh - Cúc: Helen Vũ - Mai: Trang Nhung - Nữ quan: Như Cherry - Mẹ Lương Thế Vinh: Mai Duyên

Ở cảnh cân voi, Cao Di chuyển từ trạng thái suy nghĩ sang hành động. Anh phải quyết đoán khi đề xuất phương án, tập trung theo dõi mực nước và điều phối mọi người. Đồng thời, lời chỉ dẫn cần rõ ràng, dứt khoát nhưng không áp đặt.

Bên cạnh bản lĩnh, vai diễn còn có những khoảnh khắc gần gũi. Khi gặp lại mẹ sau ngày đỗ Trạng nguyên, Lương Thế Vinh thể hiện sự kính trọng và biết ơn.

Với Cúc và Mai, những lời đối đáp vui vẻ, đôi khi hài hước, giúp nhân vật tự nhiên hơn. Qua đó, Cao Di khắc họa một Trạng nguyên tài giỏi nhưng không xa cách.

Hô biến: Ý nghĩa lịch sử và thông điệp dành cho khán giả nhỏ tuổi

"Hô biến" kỳ 78 gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến người xem

Việc đưa Lương Thế Vinh lên sân khấu truyền hình thiếu nhi cần dung hòa giá trị lịch sử với cách kể gần gũi. Nhân vật cần giữ những phẩm chất quen thuộc trong ký ức văn hóa. Tuy nhiên, cách thể hiện cũng cần sinh động, giàu cảm xúc và phù hợp với ngôn ngữ truyền hình.

Qua giai thoại cân voi, khán giả biết thêm về tài tính toán và đo đạc của Trạng Lường. Đồng thời, câu chuyện cho thấy giá trị của việc quan sát, suy luận và vận dụng tri thức vào thực tế. Thay vì vội kết luận, con người cần bình tĩnh tìm hiểu vấn đề. Từ đó, mỗi người có thể chủ động tìm kiếm những phương án mới.

Bên cạnh đó, cách Lương Thế Vinh phối hợp với mọi người cũng mang ý nghĩa riêng. Trí tuệ không đồng nghĩa với việc làm tất cả một mình. Người có năng lực còn biết lắng nghe, phối hợp và hướng đến mục tiêu chung.

Khiêm nhường, ham học hỏi và trân trọng tri thức... là những phẩm chất đáng quý mà khán giả có thể học hỏi được thông qua câu chuyện của Trạng Lường Lương Thế Vinh

Đặc biệt, lời dạy của người mẹ về ý nghĩa việc học là điểm tựa cho nhân vật. Khi nhắc mình chỉ làm theo lời mẹ từng dạy, Lương Thế Vinh gợi nhắc vai trò của giáo dục gia đình. Qua đó, hình tượng Trạng Lường gửi gắm những phẩm chất đáng quý: khiêm nhường, ham học hỏi và trân trọng tri thức.

Với "Hô biến" kỳ 78, câu chuyện vì thế không dừng ở đáp án cho bài toán cân voi. Chương trình còn khuyến khích trẻ em không ngại khó và không vội vàng kết luận. Các em cũng được gợi mở cách giải quyết vấn đề bằng hiểu biết của mình.

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