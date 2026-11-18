"Hô biến" kỳ 77 sẽ phát sóng lúc 14g12 thứ Bảy (21/11) trên HTV9

Hô biến kể chuyện người anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản

Trong "Hô biến" kỳ 77, câu chuyện về Trần Quốc Toản được tái hiện qua chủ đề "Hào khí tuổi trẻ – Khát vọng non sông". Dù tuổi đời còn rất trẻ, ông đã sớm ý thức về vận mệnh đất nước và nung nấu khát vọng góp sức chống giặc ngoại xâm.

Hình ảnh Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vì không được tham dự bàn việc nước đã trở thành dấu ấn trong lịch sử dân tộc. Sau đó, ông tập hợp nghĩa quân, giương cao lá cờ thêu sáu chữ vàng "Phá cường địch, báo hoàng ân". Tinh thần yêu nước và ý chí chiến đấu của người anh hùng trẻ tuổi được chương trình khắc họa qua hình thức kịch truyền hình kết hợp tuyến dẫn chuyện ở hiện tại.

Bà Ngoại (NSƯT Minh Hạnh), hai bé Trúc (Helen Vũ) và bé Thủy (Như Cherry)

Thông qua lời kể của Bà Ngoại (NSƯT Minh Hạnh), hai bé Trúc (Helen Vũ) và bé Thủy (Như Cherry) bước vào thế giới lịch sử. Tại đây, các em được gặp gỡ và khám phá câu chuyện về Trần Quốc Toản.

Đảm nhận vai người anh hùng là diễn viên Việt Hưng. Bên cạnh đó, Mai Duyên vào vai người mẹ, Quốc Hưng đảm nhận vai người đưa tin, Cao Di hóa thân thành Vua Trần Nhân Tông và NS Hữu Nghĩa vào vai người lính già. Mỗi nhân vật góp phần khắc họa hành trình trưởng thành và tinh thần trách nhiệm của Trần Quốc Toản.

Các nghệ sĩ góp mặt trong "Hô biến" kỳ 77

Ê-kíp "Hô biến" kỳ 77 Chỉ đạo nội dung: Đào Thị Thanh Xuân Biên kịch: Cao Võ Trường Di Tổng đạo diễn: Trần Minh Cường Đạo diễn: Cao Hùng Sơn Trợ lý đạo diễn: Trần Hữu Nghĩa Biên tập: Trần Minh Cường Trợ lý biên tập: Nguyễn Hoàng Khánh Nhi – Hà Việt Dũng Âm nhạc: Trần Thị Thanh Kiều

Hô biến gửi gắm bài học về lòng yêu nước và trách nhiệm

Không chỉ tái hiện một trang sử hào hùng, chương trình còn gửi gắm những bài học gần gũi với thiếu nhi. Hình ảnh người mẹ luôn nhắc con bình tĩnh, sống có trách nhiệm cùng lời khuyên của người lính già về lòng can đảm gắn liền với kỷ luật góp phần làm rõ những giá trị ấy.

Qua câu chuyện của Trần Quốc Toản, ê-kíp chương trình kỳ vọng khán giả nhí hiểu rằng tuổi tác không quyết định những giá trị một người có thể tạo nên. Quan trọng hơn cả là lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm và hành động có ích cho cộng đồng.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu truyền hình và nội dung giáo dục lịch sử, "Hô biến" tiếp tục đưa những nhân vật anh hùng dân tộc đến gần hơn với thiếu nhi. Qua đó, chương trình khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lập và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.

"Hô biến" kỳ 77 – 14g12 thứ Bảy (21/11) trên HTV9.