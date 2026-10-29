Khi điều mong mỏi nhất không dành cho chính mình

Mỗi cuối tuần, chị gái của Khánh là Diễm Hằng lại đến ký túc xá đón em trai về thăm mẹ. Sau cơn đột quỵ, người mẹ không còn nói chuyện được như trước. Có những lần gặp con, bà chỉ nắm lấy tay Khánh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Người chị năm cuối đại học và những ngày không thể nghỉ ngơi

Năm 2021, Khánh mất ba sau thời gian ông chống chọi với bệnh Parkinson. Mẹ em vốn mắc bệnh tâm thần phân liệt, đến tháng 2/2026, bà bị đột quỵ, không thể đi lại và cần người hỗ trợ trong những sinh hoạt thường ngày.

Khi ấy, Khánh đang học lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Ngoài thời gian đến lớp và ôn tập, em còn phải chăm sóc mẹ. Từ những bữa ăn đến chuyện vệ sinh cá nhân, những công việc trước đây mẹ có thể tự làm giờ đều cần có người giúp đỡ.

Giữa năm học cuối cấp nhiều biến cố, Khánh vẫn cố gắng theo kịp bài vở. Sau đó, chị gái em đưa mẹ từ Tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai) lên TP. Hồ Chí Minh để tiện chăm sóc, giúp em có điều kiện tiếp tục việc học.

Hằng cũng đang là sinh viên, theo học năm cuối tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ngoài lịch học của bản thân, chị còn phải thu xếp việc chăm sóc mẹ trong căn phòng trọ nơi chị ngồi học ở mép giường, đầu gối chạm cánh tủ, còn mẹ nằm cách đó chưa đầy một sải tay. Lịch lên lớp và lịch uống thuốc của mẹ được viết chung trên một tờ giấy dán đầu giường.

Trong căn phòng trọ 10m², Hằng lo từng bữa ăn, giúp mẹ vệ sinh cá nhân và chăm nom bà trong những sinh hoạt thường ngày. Còn Khánh ở ký túc xá để tiếp tục việc học tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải, TP. Hồ Chí Minh.

Chiều thứ Sáu, cất sách vở vào ba lô, Khánh ra trước cổng ký túc xá đợi chị đến đón về thăm mẹ. Để tiết kiệm chi phí, Khánh chọn ở ký túc xá, chia phòng cùng ba sinh viên khác thay vì thuê trọ bên ngoài. Em cũng từng chụp lại một thông báo tuyển nhân viên bán thời gian, mong kiếm thêm thu nhập để phụ giúp chị. Thế nhưng, chưa có phương tiện đi lại, em vẫn chưa biết làm sao để có thể đến chỗ làm mỗi ngày.

Nhắc đến tương lai sau khi tốt nghiệp, Khánh nghĩ về chị gái. Trong khi em tiếp tục việc học ở ký túc xá, chị em vẫn phải xoay xở giữa năm cuối đại học và việc chăm sóc mẹ. Khánh mong sớm có một công việc ổn định, đủ khả năng cùng chị lo cho gia đình, để những năm tháng phía trước, Hằng không còn phải gánh vác phần lớn trách nhiệm chăm sóc mẹ như hiện tại.

Khánh nói về chị nhiều hơn về mình. Nhắc đến chị, giọng em chậm lại.

“Chị cũng phải đi học, đi làm, nhưng gần như toàn bộ thời gian và sức lực đều dành để chăm sóc mẹ, lo cho em. Em rất thương chị, chỉ mong mình học thật tốt để sau này có thể đỡ đần chị, chăm lo cho gia đình”, Khánh chia sẻ.

Tại lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2026 của Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Dương Quốc Khánh nhận suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Với em, khoản hỗ trợ này không chỉ giúp trang trải chi phí học tập, sinh hoạt mà còn san sẻ phần nào gánh nặng với chị gái. Học bổng đã tiếp thêm điều kiện để Khánh vững bước trên giảng đường, tiến gần hơn đến mong ước một ngày có thể tự mình chăm lo cho mẹ và chị.

Mong một ngày mẹ và chị có thể dựa vào mình

Trong điện thoại Khánh vẫn còn tấm ảnh chụp thông báo tuyển nhân viên bán thời gian. Em đã nghĩ đến chuyện đi làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt, đỡ đần chị, nhưng rồi đành gác lại vì chưa có phương tiện đi lại. Tấm ảnh vẫn được giữ trong máy, như một dự định chưa thể thực hiện. Ở tuổi bắt đầu tự lập, điều khiến Khánh day dứt không phải mình còn thiếu điều gì, mà là chưa thể làm được gì nhiều cho những người thân yêu nhất.

Những ngày ở trường, em cố gắng theo kịp bài vở, tập quen với cuộc sống xa nhà. Nhưng Khánh hiểu rằng, để mình có thể tiếp tục học, chị vẫn đang một mình xoay xở với biết bao công việc.

Dương Quốc Khánh tại lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026, mang theo ước mong sớm trở thành chỗ dựa cho mẹ và chị gái

Những lần về thăm mẹ, Khánh không thể biết hết những điều mẹ muốn nói, cũng chưa thể hứa khi nào cuộc sống gia đình sẽ bớt khó khăn. Lúc ấy, điều em có thể làm chỉ là ngồi thật lâu bên mẹ, để bà biết con trai vẫn ở đây.

Nói về tương lai, Khánh hình dung đến ngày nhận tháng lương đầu tiên, khi mình có thể đưa chị một khoản tiền, tự lo được phần nào cuộc sống và cùng chị chăm sóc mẹ. Điều Khánh mong mỏi không phải một thành công lớn lao, mà là có ngày chị không còn phải gồng gánh mọi thứ một mình, có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không phải thấp thỏm về những khoản chi trước mắt.

Bấy lâu nay, Khánh đã quen với việc được chị chăm lo, được mẹ chờ đợi mỗi lần trở về. Em hiểu mình chưa thể thay đổi mọi thứ ngay lúc này. Nhưng từng ngày đến trường, từng dự định làm thêm còn dang dở đều hướng về một mong ước giản dị. Đến một ngày, khi mẹ cần người chăm sóc hay chị thấy mệt mỏi, Khánh mong mình sẽ là người để cả hai có thể dựa vào.