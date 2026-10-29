Học bổng Tiếp sức đến trường: Nâng bước những giấc mơ

Đằng sau niềm vui trúng tuyển đại học của nhiều tân sinh viên là những nỗi lo về học phí, sinh hoạt phí và gánh nặng kinh tế gia đình. Có em mất đi người thân, có em phải chứng kiến cha mẹ chống chọi với bệnh tật. Với những hoàn cảnh ấy, được bước chân vào giảng đường mới chỉ là khởi đầu của hành trình vượt khó.

Giữa những lo toan đó, học bổng Tiếp sức đến trường trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp tân sinh viên có thêm điều kiện theo đuổi việc học. Sự đồng hành từ cộng đồng đã tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục cố gắng trên con đường học vấn.

Học bổng Tiếp sức đến trường san sẻ gánh nặng gia đình, tiếp sức những ước mơ đại học

Học bổng Tiếp sức đến trường san sẻ gánh nặng tài chính

Bước sang mùa thứ 24, chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 do Báo điện tử Tuổi Trẻ khởi xướng, với sự đồng hành của các đơn vị và nhà hảo tâm, dự kiến trao 1.200 suất học bổng cho tân sinh viên khó khăn tại 34 tỉnh, thành phố.

Các tân sinh viên nhận học bổng tại Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 với chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng”

Nguồn hỗ trợ được hướng đến những người trẻ có nỗ lực vượt khó và cần thêm điều kiện để bước vào môi trường đại học, cao đẳng.

Với những gia đình còn chật vật lo từng khoản chi, học phí đầu năm có thể trở thành áp lực lớn. Vì vậy, một suất học bổng được trao đúng thời điểm không chỉ giúp giải quyết phần nào khó khăn trước mắt mà còn mang đến sự an tâm cho cả người học lẫn gia đình.

Cảm xúc ấy thể hiện rõ qua chia sẻ của em Huỳnh Đăng Khôi - Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Khi biết mình được nhận học bổng, em không giấu được sự xúc động và lập tức báo tin cho gia đình.

“Với em, khoản học bổng này không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng học phí mà còn tiếp thêm động lực để em thực hiện ước mơ bước vào giảng đường đại học”, Khôi bày tỏ.

Em Huỳnh Đăng Khôi chia sẻ niềm vui khi nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026

Điều khiến em nhớ nhất là khoảnh khắc mẹ bật khóc khi nghe tin con được nhận học bổng. Bởi lẽ, khoản hỗ trợ đồng nghĩa với việc gia đình có thể giảm bớt phần nào gánh nặng học phí. Những giọt nước mắt khi ấy đến từ niềm vui, đến từ sự nhẹ nhõm trước nỗi lo chi phí đã đeo đẳng suốt thời gian qua.

Đằng sau những suất học bổng là câu chuyện vượt qua nghịch cảnh

Không phải khó khăn nào của tân sinh viên cũng có thể nhìn thấy qua những khoản học phí còn thiếu. Có những em bước vào đại học khi gia đình vừa trải qua mất mát, bệnh tật hoặc phải đối diện với những thay đổi lớn trong cuộc sống.

Đối với em Dương Quốc Khánh - Sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, hành trình học tập gắn liền với những biến cố gia đình. Ba mất năm 2021, sau đó, mẹ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, gần như không thể tự chăm sóc bản thân.

Hiện tại, phần lớn công việc chăm sóc mẹ, từ sinh hoạt đến vệ sinh cá nhân hằng ngày, đều do chị gái của Khánh đảm nhận. Chứng kiến những vất vả ấy, Khánh mong sớm có thể san sẻ trách nhiệm với gia đình.

Chính vì vậy, khi được nhận học bổng, điều em nghĩ đến không chỉ là chi phí học tập của bản thân mà còn là cơ hội giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình. Khoản tiền hỗ trợ giúp em thêm quyết tâm học tập, hướng đến công việc ổn định để sau này có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ và chị.

“Học bổng không chỉ giúp em trang trải phần nào chi phí học tập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà còn tiếp thêm động lực để em nỗ lực học tốt, sớm trở thành chỗ dựa cho mẹ và chị gái”, Khánh tâm sự.

Cùng mang nỗi lo về sức khỏe của người thân, em Nguyễn Thị Thảo Trâm - Sinh viên Trường Đại học Công Thương, cho biết bản thân cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình. Nhờ có thêm nguồn kinh phí, gia đình em có thể giảm bớt gánh nặng tài chính và dành thêm chi phí chữa bệnh cho mẹ.

“Em mong sau này có thể trở thành cộng tác viên, hỗ trợ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn như mình tìm kiếm học bổng, để các bạn có thêm cơ hội tiếp tục con đường học tập”, Trâm chia sẻ.

Không dừng lại ở mong muốn học tập tốt, em còn hy vọng sau này có thể quay lại hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh tương tự tìm kiếm cơ hội nhận học bổng. Từ trải nghiệm của mình, Trâm khuyến khích các bạn trẻ chủ động tìm hiểu những chương trình hỗ trợ phù hợp để có thêm điều kiện tiếp tục học tập.

Từ học bổng đến động lực tiếp tục hành trình đại học

Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng phía sau những câu chuyện ấy đều là mong muốn được học tập, trưởng thành và cải thiện cuộc sống gia đình. Những suất học bổng đã góp phần tháo gỡ áp lực trước mắt, giúp người nhận có thêm điều kiện để theo đuổi kế hoạch học tập.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ trao học bổng

Không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, học bổng còn tiếp thêm động lực để các tân sinh viên nỗ lực học tập và hướng đến tương lai. Với mỗi em, sự hỗ trợ ấy mang một ý nghĩa riêng. Đó là niềm vui khi cha mẹ vơi bớt nỗi lo học phí, là quyết tâm học tập để sớm trở thành chỗ dựa cho gia đình, hay mong muốn tiếp tục giúp đỡ những bạn trẻ có hoàn cảnh tương tự. Có thể thấy, giá trị của học bổng không chỉ nằm ở khoản tiền được trao, mà còn ở những hy vọng và dự định được tiếp sức.

Từ những hoàn cảnh khác nhau, các tân sinh viên đều có chung khát vọng được học tập và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Trên hành trình ấy, sự hỗ trợ kịp thời có thể giúp các em vượt qua những trở ngại trước mắt, thêm vững tin vào lựa chọn của mình. Đó cũng là ý nghĩa mà chương trình Tiếp sức đến trường hướng đến. Từng suất học bổng được trao đi tạo điều kiện để các em bước vào giảng đường, tiếp thêm động lực để các em kiên trì theo đuổi ước mơ và từng bước thay đổi tương lai bằng con đường học vấn.