Tây Ninh: Đầu tư 2 nút giao trên Quốc lộ 1, giảm ùn tắc

Dự án nằm trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Tây Ninh, nhằm giảm ùn tắc và tăng cường kết nối vùng

Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Công trình dự kiến khởi công vào quý III năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029. Cục Đường bộ Việt Nam đang tiến hành lập chủ trương đầu tư cho dự án này.

Theo phương án thiết kế, nút giao Long Kim sẽ được xây hầm chui trên Quốc lộ 1, với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Hai bên hầm bố trí đường song hành, mỗi bên 2 làn xe, đồng thời cải tạo các nhánh rẽ.

Tại nút giao Bình Nhựt, một cầu vượt qua Quốc lộ 1 sẽ được xây dựng với quy mô 2 làn xe, kết hợp cải tạo các nhánh rẽ và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Hai nút giao cách nhau khoảng 2,3 km, nằm trên địa bàn xã Bến Lức và xã Bình Đức. Đây là các điểm kết nối huyết mạch giữa Quốc lộ 1 với mạng lưới giao thông địa phương, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm và dịp lễ.