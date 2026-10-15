TP. Hồ Chí Minh: Trao 60 phần học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ nhân đạo

Tại chương trình, KOCHAM Bình Dương trao kinh phí hỗ trợ học tập cho 60 học sinh, sinh viên với tổng trị giá 300 triệu đồng thông qua hình thức sổ tiết kiệm. Bên cạnh đó, đơn vị còn trao bảng hỗ trợ hàng hóa trị giá 169 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh nhằm phục vụ các hoạt động nhân đạo.

Trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó

Chương trình hướng đến những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực duy trì việc học. Thông qua nguồn hỗ trợ, các em có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập, giảm bớt một phần áp lực kinh tế và tiếp tục theo đuổi mục tiêu học tập của mình.

KOCHAM Bình Dương trao học bổng cho 60 học sinh, sinh viên

Việc trao kinh phí dưới hình thức sổ tiết kiệm cũng là một phương thức hỗ trợ trực tiếp, giúp người nhận có thêm nguồn lực phục vụ nhu cầu học tập. Đồng thời, chương trình góp phần khuyến khích tinh thần hiếu học, động viên các em tiếp tục phấn đấu và phát huy năng lực bản thân.

Kết nối nguồn lực xã hội, lan tỏa hoạt động nhân đạo

Không chỉ hỗ trợ giáo dục, việc trao bảng hỗ trợ hàng hóa trị giá 169 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh còn góp phần bổ sung nguồn lực phục vụ các hoạt động nhân đạo của tổ chức.

Theo định hướng của chương trình, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp, tổ chức và các nguồn lực xã hội để hỗ trợ những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Qua đó, các hoạt động thiện nguyện có thêm điều kiện triển khai, hướng đến những đối tượng thụ hưởng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trao 60 phần học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Việc doanh nghiệp đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ cộng đồng cũng cho thấy vai trò của nguồn lực xã hội trong công tác an sinh. Đặc biệt, sự chung tay từ nhiều đơn vị không chỉ mang lại hỗ trợ thiết thực trước mắt, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích trách nhiệm cộng đồng.

Thông qua chương trình, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn duy trì việc học và thúc đẩy các hoạt động nhân đạo trên địa bàn Thành phố.