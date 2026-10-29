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Thế giới

Nghệ nhân Mỹ điêu khắc 3D trên bí ngô

VIỆT HÀ, PHẠM LONG, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Với kỹ thuật độc đáo, nghệ nhân Mike Valladao (Mỹ) biến những quả bí ngô khổng lồ thành các tác phẩm Halloween sống động. Hơn 40 năm gắn bó, ông được mệnh danh là “Picasso của nghệ thuật khắc bí ngô”.

Được xưng là “Picasso của nghệ thuật khắc bí ngô”, nghệ nhân Mike Valladao (Mỹ) đã dành hơn 40 năm thổi hồn vào những quả bí ngô khổng lồ mỗi mùa Halloween.

Nhờ sử dụng giống bí Atlantic nặng từ 45kg đến hơn 450kg với lớp vỏ siêu dày, vị kỹ sư tài hoa này có thể tỉ mỉ điêu khắc từng lớp nông sâu, biến khối quả thô kệch thành các gương mặt 3D vô cùng sống động và tinh xảo

Nghệ nhân tạo hình bí ngô - Mike Valladao, cho biết: "Điều cốt lõi là tạo ra ảo giác về chiều sâu. Ví dụ như ở đây, tôi đang tạo các nếp nhăn, vết chân chim và những chi tiết tương tự".

Nghệ nhân Mỹ điêu khắc 3D trên bí ngô - Ảnh 1.

Bí ngô qua bàn tay ông lần lượt hóa thành phù thủy, rồng, khuôn mặt ma quái hay các nhân vật hoạt hình nổi tiếng

Bằng sự tỉ mỉ và sáng tạo, Mike Valladao biến những quả bí ngô vô giác thành phù thủy, rồng, các nhân vật hoạt hình quen thuộc hay những gương mặt ma quái sống động. Vị nghệ nhân chia sẻ thêm, cảm hứng sáng tác của ông đến từ chính cuộc sống hằng ngày - từ dáng tai, nụ cười cho đến đường nét chiếc mũi của những người tình cờ gặp trên phố.

Nghệ nhân Mỹ điêu khắc 3D trên bí ngô - Ảnh 2.

Giống bí ngô Atlantic có trọng lượng từ 45 đến 454 kg

Dù tay nghề điêu khắc đã vang danh khắp nơi, Mike Valladao chưa từng đặt tên cho bất kỳ tác phẩm nào của mình. Sau hơn 40 năm gắn bó với nghề, vị nghệ nhân vẫn chưa từng có ý định dừng lại, bởi với ông, mỗi mùa bí ngô mới về lại mở ra những hành trình sáng tạo tiếp theo chờ được gọt giũa.

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