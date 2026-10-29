Nghệ nhân Mỹ điêu khắc 3D trên bí ngô

Được xưng là “Picasso của nghệ thuật khắc bí ngô”, nghệ nhân Mike Valladao (Mỹ) đã dành hơn 40 năm thổi hồn vào những quả bí ngô khổng lồ mỗi mùa Halloween.



Nhờ sử dụng giống bí Atlantic nặng từ 45kg đến hơn 450kg với lớp vỏ siêu dày, vị kỹ sư tài hoa này có thể tỉ mỉ điêu khắc từng lớp nông sâu, biến khối quả thô kệch thành các gương mặt 3D vô cùng sống động và tinh xảo

Nghệ nhân tạo hình bí ngô - Mike Valladao, cho biết: "Điều cốt lõi là tạo ra ảo giác về chiều sâu. Ví dụ như ở đây, tôi đang tạo các nếp nhăn, vết chân chim và những chi tiết tương tự".

Bí ngô qua bàn tay ông lần lượt hóa thành phù thủy, rồng, khuôn mặt ma quái hay các nhân vật hoạt hình nổi tiếng

Bằng sự tỉ mỉ và sáng tạo, Mike Valladao biến những quả bí ngô vô giác thành phù thủy, rồng, các nhân vật hoạt hình quen thuộc hay những gương mặt ma quái sống động. Vị nghệ nhân chia sẻ thêm, cảm hứng sáng tác của ông đến từ chính cuộc sống hằng ngày - từ dáng tai, nụ cười cho đến đường nét chiếc mũi của những người tình cờ gặp trên phố.