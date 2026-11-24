Đa sắc màu nghệ thuật trong đêm khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Năm nay, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại không gian mở ven sông tại phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Vinh quang" quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên cùng tham gia biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên cùng tham gia biểu diễn

Nhiều màn trình diễn Jetski, Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn và patin kết hợp ánh sáng, pháo hoa đã khuấy động bầu không khí ven sông. Bên cạnh đó, nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn qua Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng và Cột cờ Thủ Ngữ cũng để lại nhiều dấu ấn với người xem.

Người dân hòa mình vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Ngay từ chiều tối, đông đảo người dân và du khách đã tập trung dọc bờ sông Sài Gòn chờ đón giờ khai mạc. Không khí lễ hội thể hiện rõ qua sự hào hứng của nhiều khán giả có mặt tại hiện trường.

Chị Thùy Ngân (TP. Hồ Chí Minh), chia sẻ: "Mình rất là hân hoan, vinh dự và tự hào được hòa nhịp cùng ngày hội thể thao lớn nhất của đất nước".

Cùng chung cảm xúc trước quy mô sự kiện, anh Quang Duy (TP. Hồ Chí Minh), bày tỏ: "Mình thật sự choáng ngợp trước quy mô hoành tráng và năng lượng bùng nổ của ngày khai mạc".

Trong khi đó, nhiều khán giả trẻ đặc biệt chờ đợi sự giao thoa giữa nghệ thuật và thể thao. Chị Ngọc Nhi (TP. Hồ Chí Minh), cho biết: "Mình vô cùng háo hức chờ đón những tiết mục hoành tráng sắp tới, đặc biệt là các màn trình diễn phối hợp đầy ấn tượng giữa các vận động viên và các nghệ sĩ".

Khán giả háo hức chờ đón những màn trình diễn

Ngoài khu vực lễ đài chính, nhiều người dân cũng chọn theo dõi chương trình qua các màn hình lớn bố trí quanh công viên. Nhờ đó, bầu không khí cổ vũ lan tỏa rộng rãi trong không gian thoáng đãng và gần gũi.

Người dân theo dõi chương trình qua các màn hình lớn bố trí quanh công viên

Sức hút của Đại hội trên nền tảng số

Sau khi lễ khai mạc khép lại, nhiều bài viết chia sẻ cảm nhận tích cực liên tục xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội. Nổi bật là bài đăng thu hút nhiều tương tác trên cộng đồng Truyền hình số Việt Nam.

Bài viết ghi nhận cảm xúc tích cực của khán giả về Lễ khai mạc và chất lượng phát sóng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (Ảnh chụp màn hình)



Dưới bài viết, phần lớn ý kiến đánh giá cao sự đổi mới của TP. Hồ Chí Minh khi đưa đêm khai hội ra không gian công viên bờ sông, kết hợp bản sắc văn hóa địa phương với tinh thần thể thao.

TP. Hồ Chí Minh đưa đêm khai hội ra không gian công viên bờ sông



Nhiều khán giả nhận xét ý tưởng dàn dựng đa không gian giữa mặt đất, mặt nước và trên không đã tạo nên trải nghiệm mới mẻ. Sự kết hợp giữa ánh sáng sàn biểu diễn, màn hình LED ven sông, pháo hoa cùng âm nhạc hiện đại giúp chương trình chạm tới cả khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, khán giả cũng đánh giá bộ nhận diện cùng bảng đồ họa từng môn thi đấu được thiết kế đồng bộ, rõ nét, dễ theo dõi với cả người lớn tuổi.

Lễ khai mạc nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng (Ảnh chụp màn hình)

Dưới các bài đăng, một số nghệ sĩ, vũ công tham gia biểu diễn cũng chia sẻ góc nhìn hậu trường. Theo đó, các lực lượng từ biểu diễn, điều phối, phục trang, đạo cụ đến bảo an và hậu cần đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tuần.

Góc nhìn hậu trường của vũ công biểu diễn (Ảnh chụp màn hình)

Ở góc độ truyền hình, chất lượng phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Công tác sản xuất và phát sóng của HTV nhận được sự đánh giá cao từ khán giả (Ảnh chụp màn hình)

Những phản hồi tích cực đến từ khán giả cho thấy sức lan tỏa của Lễ khai mạc, tạo bước khởi đầu thuận lợi cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đại hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa trong các ngày tranh tài chính thức kéo dài đến ngày 12/12/2026.