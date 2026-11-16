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Xã hội

Khám phá những giá trị lịch sử qua trưng bày khảo cổ học TP. Hồ Chí Minh

LÊ THANH, THANH HẢI, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Trưng bày chuyên đề khảo cổ học ven biển, hải đảo TP. Hồ Chí Minh giới thiệu 150 hiện vật cùng 150 tư liệu hình ảnh, mang đến góc nhìn sinh động về đời sống, văn hóa và hoạt động giao thương của cư dân cổ qua các thời kỳ, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và nâng cao ý thức bảo tồn di sản.

Khám phá dấu ấn lịch sử qua các hiện vật khảo cổ học

Trưng bày chuyên đề do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu, khai quật khảo cổ học mới tại khu vực ven biển, hải đảo trong giai đoạn 2020 - 2025. Thông qua hệ thống hiện vật và tư liệu hình ảnh phong phú, không gian trưng bày mang đến góc nhìn trực quan, sinh động về đời sống sinh hoạt, văn hóa và hoạt động giao thương của cư dân cổ qua các thời kỳ lịch sử. Qua đó, góp phần làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của vùng đất ven biển, hải đảo TP. Hồ Chí Minh.

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Khám phá những giá trị lịch sử qua trưng bày khảo cổ học TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Không gian trưng bày chuyên đề khảo cổ học ven biển, hải đảo TP. Hồ Chí Minh với nhiều hiện vật và tư liệu quý

Không gian trưng bày giới thiệu 150 hiện vật cùng 150 tư liệu hình ảnh, nổi bật với các công cụ đá, mộ chum, rìu đồng, đồ trang sức cổ. Đây là những hiện vật được Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu khai quật, góp phần tái hiện đời sống sinh hoạt và những giá trị văn hóa của cư dân xưa.

Lan tỏa giá trị khảo cổ học đến cộng đồng

Không chỉ giới thiệu những phát hiện khảo cổ mới, trưng bày còn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Em Lê Trần Trúc Phương - Học sinh Trường THCS Thắng Nhất, phường Rạch Dừa, chia sẻ rằng hoạt động giúp em hiểu thêm về những vật dụng mà cha ông từng sử dụng trong đời sống.

Khám phá những giá trị lịch sử qua trưng bày khảo cổ học TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.
Khám phá những giá trị lịch sử qua trưng bày khảo cổ học TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc và tham quan không gian trưng bày chuyên đề khảo cổ học

Trong khi đó, chị Trần Minh Nguyệt, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Anh Nguyễn Hồng Sơn, ngụ phường Linh Xuân, mong muốn có thêm nhiều không gian trưng bày tương tự để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử và cội nguồn dân tộc.

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Khám phá những giá trị lịch sử qua trưng bày khảo cổ học TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Người dân và học sinh tìm hiểu các hiện vật khảo cổ, khám phá đời sống và văn hóa của cư dân cổ vùng ven biển, hải đảo

Thông qua hệ thống hiện vật và tư liệu khảo cổ được giới thiệu, trưng bày không chỉ mang đến cho công chúng cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đời sống, văn hóa và hoạt động giao thương của cư dân cổ vùng ven biển, hải đảo mà còn góp phần làm sáng tỏ những giá trị lịch sử được hình thành, lưu giữ qua nhiều thời kỳ.

Đây cũng là dịp để tăng cường sự kết nối giữa cộng đồng với di sản văn hóa, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất ven biển, hải đảo TP. Hồ Chí Minh trong đời sống đương đại.


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