Tăng Nhơn Phú sôi nổi hội thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11

Hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại cơ sở giáo dục không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn góp phần kết nối đội ngũ nhà giáo. Tại phường Tăng Nhơn Phú, hội thi văn nghệ trở thành dịp để các trường học cùng thể hiện tình cảm tri ân thông qua những tiết mục được đầu tư dàn dựng.

Hội thi văn nghệ 20/11 tại Tăng Nhơn Phú quy tụ 42 tiết mục

Với chủ đề “Giai điệu tri ân - Khát vọng đổi mới”, hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại phường Tăng Nhơn Phú thu hút sự tham gia của 14 đơn vị trường học thuộc ba cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Đáng chú ý, chương trình gồm 42 tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự chuẩn bị và hưởng ứng của các đơn vị giáo dục trên địa bàn.

Đại diện nhà trường phát biểu tại lễ khai mạc hội thi văn nghệ với chủ đề “Giai điệu tri ân - Khát vọng đổi mới”

Các tiết mục xoay quanh những chủ đề gần gũi với môi trường giáo dục, từ tình yêu quê hương, đất nước đến hình ảnh mái trường, tình thầy trò và những đóng góp của các thế hệ nhà giáo.

Bên cạnh yếu tố văn nghệ, hội thi còn tạo điều kiện để giáo viên và các đơn vị trường học giao lưu, chia sẻ thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Qua đó, chương trình góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt tinh thần lành mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Âm nhạc ngày 20/11 kết nối các thế hệ nhà giáo và học sinh

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, hội thi còn hướng đến việc bồi đắp những giá trị truyền thống trong môi trường giáo dục. Thông qua các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, mái trường và tình thầy trò, chương trình tạo không gian để người tham gia thể hiện lòng biết ơn đối với những người đang và đã gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại phường Tăng Nhơn Phú quy tụ 42 tiết mục từ 14 đơn vị trường học

Đồng thời, việc tổ chức hoạt động giao lưu giữa các trường thuộc ba cấp học giúp mở rộng sự kết nối trong cộng đồng giáo dục địa phương. Mỗi tiết mục là một cách thể hiện tình cảm, sự trân trọng dành cho nghề giáo, góp phần đưa truyền thống tôn sư trọng đạo đến gần hơn với đời sống học đường.

Điểm nhấn của chủ đề “Giai điệu tri ân - Khát vọng đổi mới” nằm ở sự kết hợp giữa việc gìn giữ những giá trị truyền thống và tinh thần hướng đến tương lai. Thông qua âm nhạc, tình cảm dành cho thầy cô được thể hiện bằng nhiều hình thức nghệ thuật, tạo nên không gian sinh hoạt tinh thần có ý nghĩa đối với các đơn vị tham gia.

Các tiết mục ca ngợi quê hương, mái trường và tình thầy trò góp phần lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo

Đặc biệt, những hoạt động như hội thi văn nghệ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa học đường, khuyến khích sự giao lưu và chia sẻ giữa các trường. Đây cũng là dịp để truyền thống tôn sư trọng đạo tiếp tục được lan tỏa bằng những hình thức gần gũi, phù hợp với môi trường giáo dục hiện nay.