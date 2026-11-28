Du lịch Bình Phú từ những dấu ấn riêng

Không gian văn hóa đặc trưng của phường Bình Phú sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan, khám phá

Khai thác tiềm năng văn hóa, lịch sử và kinh tế địa phương, phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, lấy những giá trị bản địa làm nền tảng phát triển.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, sản phẩm du lịch “Dòng chảy ký ức - Nhịp sống tương lai” thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc phát huy những thế mạnh sẵn có, tạo sức hút du lịch từ chính bản sắc của vùng đất Bình Phú.

Với tinh thần “Mỗi điểm đến là một câu chuyện, mỗi trải nghiệm là một mảnh ghép về Bình Phú”, hành trình mang đến cho du khách góc nhìn sinh động về vùng đất và con người nơi đây.

Lễ ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng phường Bình Phú “Dòng chảy ký ức – Nhịp sống tương lai”, kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử và kinh tế địa phương

Bên cạnh đó, việc kết nối các điểm đến lịch sử, làng nghề, cơ sở sản xuất và ẩm thực góp phần tạo nên những trải nghiệm khác biệt, giúp du khách hiểu thêm về các giá trị đặc trưng của Bình Phú.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm tại địa chỉ đỏ trong hành trình trải nghiệm các giá trị truyền thống vùng đất Bình Phú

Trong thời gian tới, phường Bình Phú định hướng tiếp tục kết nối các điểm đến, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống và thu hút du khách.

Thông qua những trải nghiệm thực tế, các câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống địa phương được truyền tải một cách sinh động. Qua đó, du lịch trở thành cầu nối đưa hình ảnh vùng đất và con người Bình Phú đến gần hơn với du khách.