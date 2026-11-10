Khám phá 5 chất du lịch đặc sắc và đa dạng

Nhắc đến thành phố mang tên Bác, nhiều người nghĩ ngay đến nhịp sống sôi động và hiện đại. Thế nhưng, nơi đây còn sở hữu những trải nghiệm đa dạng: chất xanh với thiên nhiên trong lành từ sông Sài Gòn, Làng Tre Phú An đến biển Vũng Tàu và Côn Đảo; chất giao thoa qua những công trình kiến trúc, bảo tàng, làng nghề và di sản văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử.

Không gian biển xanh và nhịp sống đô thị ven biển tại Vũng Tàu

Bên cạnh đó, chất kết nối mang đến không khí náo nhiệt qua các sự kiện giải trí và chương trình biểu diễn về đêm; chất an yên mở ra những không gian nghỉ dưỡng thư thái; còn chất rực rỡ được thể hiện qua nền ẩm thực phong phú, từ chợ truyền thống đến các không gian ẩm thực sáng tạo. Năm chất riêng cùng hòa quyện, tạo nên hành trình khám phá đầy màu sắc và những trải nghiệm khó quên.

Du khách quây quần thưởng thức các món ăn đặc sắc tại không gian ẩm thực

Hành trình check-in TP. Hồ Chí Minh - 360 độ sống động nhận quà hấp dẫn

Không chỉ dừng lại ở đó, du lịch nay còn hấp dẫn hơn với chương trình TP. Hồ Chí Minh - 360 độ sống động dành cho người dân và du khách từ 18 tuổi trở lên tại hơn 50 điểm trải nghiệm. Cách thức tham gia vô cùng đơn giản với 5 bước:

- Bước 1: Đến điểm tham quan và dùng điện thoại quét mã QR trên bảng hướng dẫn.

- Bước 2: Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.

- Bước 3: Bật định vị và nhấn Tiến hành check-in để xác thực vị trí.

- Bước 4: Trải nghiệm địa điểm, đánh giá, chụp ảnh và chia sẻ cảm nhận.

- Bước 5: Gửi lượt check-in và chờ hệ thống duyệt để được cộng 1 điểm hợp lệ.

Chi tiết về các bước tham gia và cơ cấu quà tặng tích điểm theo tuần dành cho người dân và du khách khi trải nghiệm hơn 50 điểm đến tại TP. Hồ Chí Minh

Điểm được tích lũy theo tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật, hoàn toàn miễn phí và được làm mới mỗi tuần. Khi đạt các mốc quy định, quà tặng hoặc mã ưu đãi sẽ tự động gửi về email đăng ký. Vừa khám phá trọn vẹn 5 chất du lịch, vừa tham gia check-in mang quà về, hãy truy cập ngay đường dẫn chương trình để bắt đầu hành trình theo cách của riêng bạn.