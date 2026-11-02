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Kinh tế

Khách quốc tế nối dài ngày lưu trú: Bước chuyển mình của du lịch TP. Hồ Chí Minh

TRUNG HẬU, THIỆN TOÀN, MINH KHANG
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(HTV) - Không chỉ là điểm đến sôi động với những công trình kiến trúc hiện đại, du lịch TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt trong xu hướng trải nghiệm: thay vì chỉ dừng chân ngắn ngày, ngày càng nhiều du khách lựa chọn ở lại lâu hơn để khám phá trọn vẹn văn hóa bản địa.

Nữ du khách dành trọn một tuần khám phá TP. Hồ Chí Minh

Sức hấp dẫn của TP. Hồ Chí Minh ngày nay đã vượt ra ngoài vai trò của một trung tâm giao thương hay điểm trung chuyển quốc tế. Với nhiều du khách, du lịch Thành phố mang một sức hút riêng biệt từ bề dày lịch sử, kiến trúc đa dạng đến đời sống thường nhật nhộn nhịp.

Vừa kết thúc chuyến đi dự đám cưới tại Perth (Australia), chị Charlotte - du khách từ Vương quốc Anh cùng bạn bè đã quyết định dành trọn một tuần để khám phá TP. Hồ Chí Minh trước khi trở về nước. Chia sẻ về những trải nghiệm tại đây, chị Charlotte West bày tỏ sự hào hứng: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi thực sự rất yêu thích nơi này. Thành phố có bề dày lịch sử rất thú vị để tham quan. Thời tiết cũng tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi hình dung ban đầu, trời rất nắng và ấm áp thay vì những cơn mưa như lo ngại. Tôi chắc chắn sẽ khuyên mọi người đến du lịch vào thời điểm này trong năm".

Khách quốc tế nối dài ngày lưu trú: Bước chuyển mình của du lịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Khách quốc tế nối dài ngày lưu trú: Bước chuyển mình của du lịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.
Khách quốc tế nối dài ngày lưu trú: Bước chuyển mình của du lịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.
Khách quốc tế nối dài ngày lưu trú: Bước chuyển mình của du lịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.
Khách quốc tế nối dài ngày lưu trú: Bước chuyển mình của du lịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Sự giao thoa giữa bề dày lịch sử và nhịp sống đô thị hiện đại tạo nên sức hút riêng biệt cho du lịch TP. Hồ Chí Minh

Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng sâu của du khách, hệ thống dịch vụ du lịch tại TP. Hồ Chí Minh đang liên tục làm mới mình, tạo điều kiện kết hợp nhiều điểm đến trong cùng một hành trình.

Các doanh nghiệp lữ hành không chỉ đóng khung trong những sản phẩm truyền thống mà đã mở rộng ranh giới liên kết. Anh Trần Quang Duy - Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt, cho biết: "Một số chương trình tour trước đây chúng tôi chỉ gắn với địa bàn một quận thì giờ đã kết nối với nhiều phường xã khác nhau, gắn liền với việc phát triển sản phẩm OCOP địa phương. Chẳng hạn, chúng tôi kết nối với Bình Dương để phát triển trải nghiệm ẩm thực, chạm vị thảo mộc; hay vươn tới Bà Rịa - Vũng Tàu với các sản phẩm nghỉ dưỡng văn hóa cùng gia đình".

Mở rộng hệ sinh thái du lịch theo chiều sâu

Song song với việc mở rộng không gian, phương thức tiếp cận khách hàng cũng trở nên linh hoạt hơn. Ông Trần Văn Long - Chủ tịch Công ty Du lịch Việt, chia sẻ về chiến lược đa dạng hóa chuỗi dịch vụ: "Trước đây chúng tôi chỉ triển khai mạnh việc bán tour trọn gói, còn bây giờ công ty cung cấp đầy đủ từ tour trọn gói, tour bán lẻ, tour trong ngày cho đến các dịch vụ đơn lẻ như bán vé máy bay, đặt phòng khách sạn và vé xe từ TP. Hồ Chí Minh đi khắp các tỉnh thành".

Khách quốc tế nối dài ngày lưu trú: Bước chuyển mình của du lịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 6.
Khách quốc tế nối dài ngày lưu trú: Bước chuyển mình của du lịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Thay vì chỉ xem là điểm trung chuyển, ngày càng nhiều du khách quốc tế chọn lưu lại TP.HCM dài ngày để trải nghiệm chiều sâu văn hóa

Thành phố hiện đã chính thức bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Ngành du lịch đang tích cực đẩy mạnh quảng bá, ứng dụng công nghệ và tăng cường các chuỗi liên kết chiến lược. Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, thông tin: "Sắp tới, chúng tôi sẽ ký kết với các doanh nghiệp du lịch, cơ quan truyền thông, những tập đoàn lớn trên thế giới và đặc biệt là ký kết với các địa phương để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam".

Từ những con phố trung tâm nhộn nhịp đến không gian làng nghề truyền thống ở cửa ngõ phía Bắc, hay mô hình du lịch sinh thái tại khu vực phía Đông; TP. Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng hệ sinh thái du lịch theo chiều sâu. Khi nhu cầu của khách quốc tế ngày càng hướng đến những trải nghiệm chân thực, sự kết hợp giữa tài nguyên tự nhiên, ẩm thực và đặc biệt là hệ thống di sản văn hóa, kiến trúc lịch sử sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Nếu những tài nguyên di sản này được đầu tư bài bản và có cách tiếp cận mới mẻ, đây sẽ là động lực quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của kinh tế và du lịch thành phố trong tương lai.

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