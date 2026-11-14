Những câu hỏi đó đã tìm thấy lời giải đáp trực tiếp tại tọa đàm đối thoại giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh với doanh nghiệp và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số, chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số”, diễn ra vào sáng 14/11. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026.

Đoàn chủ tọa có sự tham dự của Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh; ô ng Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh; ô ng Nguyễn Thanh Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh; Thượng tá Đoàn Minh Hòa - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện cơ quan quản lý cùng trao đổi giải pháp tháo gỡ rào cản thuật toán, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nội dung số văn minh, bền vững

xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông số

Mở đầu phiên thảo luận với chủ đề "Doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa", bầu không khí hội trường trở nên sôi động bởi những chia sẻ từ những nhà sáng tạo nội dung - người trực tiếp đứng trước ống kính và vận hành các bộ máy sản xuất nội dung số.

Phần chia sẻ của những nhà sáng tạo nội dung trong phiên thảo luận thứ nhất "Doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa"

Với 6 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung về pháp luật, luật sư Trần Viết Hà - Chủ nhân kênh TikTok Luật sư Hà, đã chỉ ra các rủi ro mà nhà sáng tạo gặp phải khi làm truyền thông chính sách, văn hóa hoặc sản phẩm đặc biệt là rủi ro bị nền tảng "bóp tương tác" do vướng từ ngữ hạn chế hoặc rủi ro vướng vào pháp lý.

"Khi làm nội dung sáng tạo, khó khăn lớn nhất của các nhà sáng tạo là làm sao để video đạt hiệu ứng lan tỏa (viral). Tuy nhiên, các nội dung liên quan đến chính sách hay thông tin xã hội thường rất dễ vướng vào thuật toán hạn chế của nền tảng, khiến video bị 'bóp tương tác' dù nội dung được đầu tư rất nhiều công sức. Chưa kể, nếu thiếu định hướng chuẩn xác, creator còn đối mặt với rủi ro vướng vào các sự cố truyền thông hoặc pháp lý không đáng có.", luật sư Trần Viết Hà chia sẻ.

Luật sư Trần Viết Hà đề xuất xây dựng "Cẩm nang từ ngữ và định hướng nội dung" nhằm giúp các nhà sáng tạo né tránh rủi ro pháp lý và hạn chế thuật toán nền tảng

Từ thực trạng đó, luật sư Trần Viết Hà - đại diện cộng đồng sáng tạo pháp luật đã kiến nghị ban hành "Cẩm nang từ ngữ và định hướng nội dung" chính thức, được phối hợp xây dựng giữa các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện các nền tảng số (như TikTok Việt Nam, YouTube, Meta). Cẩm nang này sẽ minh bạch hóa danh mục các từ ngữ bị hạn chế để creator chủ động tránh vi phạm thuật toán, đồng thời vạch rõ ranh giới những nội dung nên làm và không nên làm.

Bên cạnh đó, luật sư Trần Viết Hà cũng chia sẻ kinh nghiệm giúp việc truyền thông chính sách bớt khô khan: "Để thắng được thuật toán và giữ chân người xem, các creator cần áp dụng nguyên tắc 'câu hook' ngay trong 3 giây đầu tiên. Thay vì mở đầu bằng việc đọc thuộc lòng các văn bản hành chính, phải xoáy ngay vào điểm nhấn hoặc nỗi đau cụ thể của khán giả để thu hút sự chú ý trước khi truyền tải thông điệp chính".

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến phát triển Trợ lý A.I. chuyên biệt cho ngành nội dung số. Công cụ này sẽ tích hợp sẵn hệ thống văn bản pháp luật, danh mục từ khóa an toàn và từ khóa hạn chế, giúp các creator tra cứu và kiểm tra mức độ an toàn của kịch bản trước khi bấm nút xuất bản. Lãnh đạo Sở cũng ghi nhận mô hình A.I. thực tế đang triển khai (như dự án ai.vcom.vn hợp nhất Luật Thương mại điện tử, Luật Quảng cáo, Luật An ninh mạng) và đề nghị các đơn vị mạng lưới đa kênh (MCN), đơn vị công nghệ phối hợp nâng cấp bộ dữ liệu này phục vụ riêng cho lực lượng sáng tạo nội dung của Thành phố.

Dự kiến xây dựng chuyên ngành Truyền thông số

Song song với việc tháo gỡ rào cản thuật toán và quy định pháp lý, phiên thảo luận tiếp tục tập trung vào bài toán cốt lõi: Đào tạo, chuẩn hóa nhân lực sáng tạo số và xây dựng mô hình hợp tác bền vững giữa Chính quyền - Doanh nghiệp - Nhà sáng tạo.

Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu văn hóa học, doanh nhân đồng thời là nhà sáng tạo nội dung, Á hậu Phạm Hồng Thúy Vân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ cập giáo dục kỹ năng số từ cơ sở: "Nền tảng số đã hiện diện trong từng chiếc smartphone của người dân. Thay vì chỉ dừng lại ở truyền thông một chiều từ trên xuống, Thành phố cần đưa các chương trình đào tạo kỹ năng quay video ngắn, livestream xuống tận khu phố, phường, xã. Khi mỗi hộ kinh doanh hiểu được cách vận hành một phiên livestream bán hàng hiệu quả, chính họ sẽ trở thành một 'đại sứ công nghiệp văn hóa số', trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và lan tỏa bản sắc Thành phố".

Đáp lại những đề xuất mang tính xây dựng hệ sinh thái của Á hậu Thúy Vân và những người làm nghề, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các nền tảng số đã công bố hàng loạt cam kết hành động mang tính chiến lược.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết Thành phố sẽ chính thức công bố việc liên kết giữa Liên minh truyền thông với các trường đại học để xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông số. Theo lộ trình này, sinh viên sẽ được trang bị nền tảng vững chắc về văn hóa, thuần phong mỹ tục và pháp luật theo tinh thần "học lễ, học văn" trước khi được các nền tảng và MCN huấn luyện kỹ năng thực tiễn (bán hàng trực tuyến, sáng tạo nội dung du lịch...) và cấp chứng chỉ hành nghề. Đồng thời, lãnh đạo Sở phát động lời kêu gọi mỗi creator, mỗi công ty MCN chủ động đóng góp ít nhất một chương trình hoặc dự án thiết thực cho Thành phố thông qua đầu mối tiếp nhận trực tiếp là Phòng Thông tin điện tử.

Về phía nền tảng mạng xã hội, ông Lâm Thanh - Đại diện TikTok Việt Nam công bố kế hoạch phối hợp cùng Thành phố thiết lập hệ thống hashtag chính thức và hỗ trợ xác thực tài khoản cho các cơ quan chính quyền địa phương. Đáng chú ý, nền tảng này cam kết gói tài trợ và huấn luyện 1:1 cho các nhà sáng tạo nội dung trong 60 ngày, trị giá lên tới 200 triệu đồng cho mỗi đơn vị phường, xã đưa được 100 nhà bán hàng hoặc tiểu thương mới lên kinh doanh trên nền tảng số, hướng tới mục tiêu phủ sóng thương mại số tại 168 phường, xã mới của TP. Hồ Chí Minh.

Song hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế và văn hóa số, yếu tố an toàn không gian mạng cũng được đặt lên hàng đầu. Khép lại phiên thảo luận, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cộng đồng nhà sáng tạo nội dung phát huy sức ảnh hưởng để đồng hành cùng lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa xã hội: tích cực tuyên truyền phản bác tin giả, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao nhắm vào người lớn tuổi và chung tay lan tỏa thông điệp hướng tới mục tiêu "Thành phố không ma túy đến năm 2030".