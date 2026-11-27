Tại sự kiện Kết nối ý tưởng với chủ đề “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chế phẩm vi sinh hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững”, các chuyên gia và doanh nghiệp đã giới thiệu những giải pháp như hệ thống Bioreactor IoT, mô hình nhà màng trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ và giải pháp giải trình tự gen thế hệ mới (NGS). Chương trình đồng thời tạo không gian trao đổi trực tiếp, kết nối nhu cầu hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các đơn vị.

Toàn cảnh sự kiện Kết nối ý tưởng với chủ đề “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chế phẩm vi sinh hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững”

Kết nối cung - cầu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Sự kiện Kết nối ý tưởng thuộc chuỗi hoạt động “Cà phê Công nghệ” do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh triển khai. Chương trình hướng đến tăng cường kết nối cung - cầu công nghệ, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại Thành phố cũng như các tỉnh trong khu vực.

Ông Vương Đình Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Vương Đình Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, chế phẩm vi sinh ngày càng được quan tâm nhờ khả năng nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần giảm tác động đến môi trường. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, việc ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa và công nghệ số trong sản xuất là hướng đi cần thiết, nhất là trong nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng.

Theo đó, chương trình tạo điều kiện để doanh nghiệp có nhu cầu trực tiếp gặp gỡ các nhà cung ứng, tìm hiểu giải pháp và trao đổi khả năng ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

Ông Phạm Minh Trung - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tương Lai Xanh

Đại diện doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác, ông Phạm Minh Trung - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tương Lai Xanh đã giới thiệu những yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chế phẩm vi sinh. Các nội dung tập trung vào ba hướng: ứng dụng Bioreactor tích hợp IoT trong sản xuất chế phẩm sinh học; ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ số trong mô hình nhà màng trồng dưa lưới quy mô công nghiệp; kiểm soát chất lượng và bảo quản chế phẩm vi sinh.

Từ nhu cầu này, các đơn vị cung ứng lần lượt giới thiệu những giải pháp có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, canh tác và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Giới thiệu giải pháp công nghệ, trao đổi cơ hội hợp tác và chuyển giao

Ở phần trình bày giải pháp, TS. Nguyễn Thị Ngọc Nhi - Trường Đại học Thủ Dầu Một giới thiệu ứng dụng Bioreactor tích hợp IoT trong quy trình sản xuất chế phẩm sinh học. Giải pháp hướng đến giám sát các thông số trong quá trình lên men, hỗ trợ theo dõi và kiểm soát quy trình sản xuất.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Nhi - Trường Đại học Thủ Dầu Một giới thiệu ứng dụng Bioreactor tích hợp IoT trong quy trình sản xuất chế phẩm sinh học

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Ninh - Giám đốc Công ty TNHH KIEUFARM trình bày mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ số trong nhà màng quy mô công nghiệp. Mô hình chú trọng quy trình canh tác, hệ thống giám sát và tự động hóa, đồng thời gắn hoạt động sản xuất với tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Văn Ninh - Giám đốc Công ty TNHH KIEUFARM trình bày mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ số trong nhà màng quy mô công nghiệp

Trong khi đó, TS. Nguyễn Thị Mỹ Nương - Cố vấn chuyên môn Công ty TNHH Khoa học KTest giới thiệu giải trình tự gene thế hệ mới (NGS) trong nghiên cứu, phát triển và kiểm soát chất lượng chế phẩm vi sinh. Công nghệ này hỗ trợ phân tích đặc tính di truyền của các chủng vi sinh vật, đánh giá thành phần và phát hiện nguy cơ nhiễm tạp, qua đó cung cấp thêm dữ liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

TS. Nguyễn Thị Mỹ Nương - Cố vấn chuyên môn Công ty TNHH Khoa học KTest giới thiệu giải trình tự gene thế hệ mới (NGS)

Sau các phần giới thiệu giải pháp, chương trình tiếp tục với phần thảo luận, trao đổi nhu cầu hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa nhà cung ứng và doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với các đơn vị cung ứng nhằm làm rõ khả năng ứng dụng, lộ trình triển khai và cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Người tham gia đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với diễn giả về khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ vào thực tiễn sản xuất, qua đó làm rõ nhu cầu hợp tác và chuyển giao công nghệ

Nội dung trao đổi tập trung vào khả năng tích hợp Bioreactor IoT với quy trình và thiết bị hiện có; những yêu cầu khi mở rộng quy mô sản xuất nhằm bảo đảm năng suất, tính ổn định và chất lượng giữa các mẻ. Các bên cũng thảo luận về việc kết hợp công nghệ sinh học, chế phẩm vi sinh và hệ thống giám sát thông minh trong sản xuất dưa lưới; đồng thời làm rõ vai trò của NGS trong nhận diện chủng vi sinh và kiểm soát chất lượng chế phẩm.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tương Lai Xanh và các đơn vị đối tác thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội phối hợp nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ vào thực tiễn sản xuất

Nhân dịp này, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tương Lai Xanh ký kết ba biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Trường Đại học Thủ Dầu Một, Công ty TNHH KIEUFARM và Công ty TNHH Khoa học KTest. Các nội dung hợp tác lần lượt hướng đến ứng dụng Bioreactor tích hợp IoT trong sản xuất chế phẩm sinh học; xây dựng mô hình nhà màng trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ số; ứng dụng NGS trong nghiên cứu, phát triển và kiểm soát chất lượng chế phẩm vi sinh.

Việc kết nối giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và đơn vị cung ứng góp phần thúc đẩy quá trình đưa các giải pháp công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh và bền vững

Thông qua hoạt động kết nối, giới thiệu giải pháp và ký kết hợp tác, chương trình hướng đến tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ phù hợp, thúc đẩy trao đổi chuyên sâu và từng bước triển khai các hoạt động chuyển giao vào thực tiễn sản xuất.