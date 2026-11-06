Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn (Ảnh minh họa: Cục TDTT)

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra tối 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn, lần đầu đưa hoạt động này ra khỏi không gian sân vận động quen thuộc.

Dự kiến, vào lúc 20g20, đoàn gồm 21 vận động viên ưu tú sẽ thực hiện nhiệm vụ rước đuốc, di chuyển trên sông Sài Gòn về khu vực khán đài chính. Hoạt động có sự tham gia của hơn 100 vận động viên thuộc các đơn vị chuyên môn của thành phố, cùng đội hình thuyền buồm, mô-tô nước, Flyboard, dù lượn và du thuyền hộ tống.

Các màn trình diễn trên mặt nước và không trung được kết hợp nhằm tạo nên không gian nghệ thuật thể thao đa dạng. Công tác tổ chức cũng chú trọng phương án phân luồng giao thông đường thủy, bố trí phao báo hiệu và lực lượng cứu hộ để bảo đảm an toàn.

Chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra với chủ đề "Những dòng sông hội tụ" (Ảnh: Cục TDTT)



Bên cạnh nghi thức rước đuốc, chương trình nghệ thuật khai mạc lấy hình ảnh dòng sông làm tư tưởng chủ đạo, với chủ đề "Những dòng sông hội tụ". Hình ảnh này tượng trưng cho sự gặp gỡ của các tài năng thể thao từ 36 đoàn tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Mỗi đoàn mang theo thế mạnh và bản sắc riêng, cùng góp vào dòng chảy chung của thể thao Việt Nam.

Một điểm nhấn khác là hình tượng Thánh Gióng vươn vai trong phần diễn xướng "Vươn vai Phù Đổng". Hình ảnh người anh hùng trong truyền thuyết đại diện cho sức mạnh, ý chí và tinh thần vươn lên. Qua đó, chương trình gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ vận động viên trẻ, những người đang nỗ lực trưởng thành từ phong trào thể thao học đường và các giải đấu trong nước, hướng đến những đấu trường lớn hơn.

Sự kết hợp giữa biểu tượng văn hóa dân tộc, nghi thức rước đuốc trên sông và công nghệ trình diễn hiện đại góp phần tạo nên diện mạo mới cho lễ khai mạc. Qua đó, Đại hội không chỉ là sự kiện tranh tài thể thao mà còn là dịp quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, hiện đại và giàu bản sắc.