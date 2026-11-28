Sinner có thể cần đến bốn tháng để hồi phục (Ảnh: Reuters)

Sinner đã phẫu thuật vào đầu tuần này. Trước đó, anh tìm cách điều trị chấn thương mà không cần can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, quá trình hồi phục không đạt kỳ vọng. Vì vậy, tay vợt 25 tuổi quyết định thực hiện phẫu thuật để cải thiện tình trạng dải chậu chày.

Theo truyền thông Italia, Sinner có thể cần đến bốn tháng để hồi phục. Điều này kéo dài quãng thời gian vắng mặt của tay vợt kể từ Wimbledon hồi tháng 7. Anh từng kỳ vọng trở lại tại Melbourne vào đầu năm 2027.

Việc Sinner vắng mặt là tổn thất đáng kể đối với giải đấu (Ảnh: Reuters)

Sinner từng hai lần liên tiếp vô địch Australian Open vào năm 2024 và 2025. Tại giải năm nay, anh dừng bước ở bán kết trước Novak Djokovic. Mùa giải 2026 của Sinner cũng khởi đầu ấn tượng. Anh thắng cả 5 giải Masters tham dự và đạt thành tích 44 thắng, 3 thua trước khi phải sớm nghỉ thi đấu.

Việc Sinner vắng mặt là tổn thất đáng kể đối với giải đấu. Tay vợt người Italia từng tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn với Carlos Alcaraz. Trong khi đó, Alcaraz dự kiến trở lại Melbourne với tư cách đương kim vô địch.

Australian Open 2027 dự kiến khởi tranh ngày 17/1. Sinner cho biết anh mong muốn trở lại thi đấu tại Melbourne vào năm 2028, sau khi hoàn tất quá trình hồi phục.

Nguồn: Reuters



