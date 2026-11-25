Jannik Sinner phẫu thuật để điều trị chấn thương đầu gối

Theo AP, Sinner cùng đội ngũ của mình đã thử nhiều phương pháp điều trị trong những tháng qua nhằm tránh phẫu thuật. Tuy nhiên, đầu gối phải không tiến triển như kỳ vọng. Ca phẫu thuật lần này nhằm cải thiện tình trạng ở dải chậu chày.

Jannik Sinner phẫu thuật đầu gối phải, chưa xác định ngày trở lại thi đấu (Ảnh: AP)

Tay vợt người Ý cho biết anh rất nhớ cảm giác được thi đấu và sẽ bắt đầu quá trình hồi phục cùng đội ngũ chuyên môn. Sinner chưa đưa ra thời điểm cụ thể có thể trở lại sân đấu. Trước đó, anh đã quyết định khép lại mùa giải năm nay để tập trung điều trị chấn thương.

Sinner có nguy cơ bỏ lỡ Australian Open 2027

Lần gần nhất Sinner thi đấu là tại Wimbledon hồi tháng 7, nơi anh bảo vệ thành công chức vô địch và giành danh hiệu Grand Slam thứ năm trong sự nghiệp. Sau thời gian vắng mặt, tay vợt này cũng đánh mất vị trí số 1 thế giới vào tay Alexander Zverev.

Sinner có nguy cơ bỏ lỡ Australian Open 2027 (Ảnh: AP)

Chấn thương có thể khiến Sinner tiếp tục bỏ lỡ một giải Grand Slam. Australian Open 2027, giải đấu lớn đầu tiên trong năm, dự kiến khởi tranh ngày 17/1. Trước đó, anh cũng không tham dự US Open. Hiện tay vợt người Ý chưa xác nhận khả năng góp mặt tại giải đấu ở Melbourne.

Nguồn tin: AP