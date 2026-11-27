Jang Na-ra tiếp tục khẳng định sức hút với “Good Partner 2”

Trong “Good Partner 2”, Jang Na-ra tiếp tục đảm nhận vai luật sư Cha Eun-kyung, nhân vật từng giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mùa đầu tiên phát sóng năm 2024.

Jang Na-ra trở lại màn ảnh nhỏ với vai luật sư Cha Eun-kyung trong “Good Partner 2” (Ảnh: Đài SBS)

Nếu trước đây, Cha Eun-kyung là nữ luật sư giàu kinh nghiệm với 17 năm hành nghề tại một hãng luật lớn, thì ở phần phim mới, cô đã thành lập văn phòng luật riêng, chuyên giải quyết các vụ việc liên quan đến ly hôn.

Vai diễn này từng mang về cho Jang Na-ra nhiều lời khen nhờ khả năng thể hiện sự quyết đoán trong công việc cùng những biến chuyển tâm lý phức tạp của nhân vật.

Nữ diễn viên Jang Na-ra tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất qua hình tượng nữ luật sư bản lĩnh (Ảnh: Đài SBS)

Hơn hết, mùa đầu tiên của bộ phim đạt mức rating cao nhất 17,7%, đồng thời giúp nữ diễn viên giành giải thưởng Daesang đầu tiên trong sự nghiệp sau 23 năm hoạt động nghệ thuật.

Ngoài Jang Na-ra, Park Min-young cũng trở lại với chuyện tình công sở trong “Nine to Six”

Trong khi đó, Park Min-young trở lại với thể loại tình cảm công sở quen thuộc qua “Nine to Six”. Cô hóa thân thành Kang I-ji - phó quản lý bộ phận pháp chế của một công ty ô tô và đã có 10 năm gắn bó với công việc.

Park Min-young đảm nhận vai Kang I-ji, nữ nhân viên pháp chế trong bộ phim “Nine to Six” (Ảnh: Đài SBS)

Dù là người cầu toàn và có năng lực chuyên môn, nhân vật lại gặp không ít trắc trở trong chuyện tình cảm.

Cuộc sống của Kang I-ji bắt đầu thay đổi khi cô vướng vào mối quan hệ với Han Seon-woo (do Yook Sung-jae thủ vai), chàng trai trẻ giàu cảm xúc, và Park Hyun-tae (do Go Soo thủ vai), người sếp lý tưởng của mình.

Park Min-young trở lại với dòng phim tình cảm công sở, thể loại từng làm nên dấu ấn của cô (Ảnh: Đài SBS)

Trước đó, Park Min-young từng ghi dấu ấn với hình tượng nữ nhân viên văn phòng qua bộ phim “Thư ký Kim sao thế?” và tiếp tục phát huy thế mạnh ở những tác phẩm tình cảm lấy bối cảnh công sở.

Theo số liệu được, “Good Partner 2” mở màn với rating 8,4%, trong khi “Nine to Six” đạt 3,6% ở tập đầu tiên và có thời điểm chạm mức 5,1%.

Hai nữ diễn viên Jang Na-ra và Park Min-young cùng tái xuất với hình tượng phụ nữ hiện đại, độc lập và bản lĩnh (Ảnh: Đài SBS)

Đáng chú ý, Park Min-young đặt mục tiêu rating 6,9% và hứa sẽ cùng hai bạn diễn Yook Sung-jae, Go Soo biểu diễn trên một chương trình âm nhạc truyền hình nếu bộ phim đạt được cột mốc này.

Với hai hình tượng nữ chính sắc sảo, độc lập và giàu năng lực, màn tái xuất của Jang Na-ra và Park Min-young đang trở thành điểm nhấn trong dòng phim truyền hình Hàn Quốc cuối năm 2026.

Nguồn tin: The Korea Times