Italia: Đấu giá cục nấm truffle trắng nặng 850 gram

Theo ban tổ chức, năm nay, nấm truffle bị ảnh hưởng phần nào bởi hạn hán. Tuy nhiên, nhờ những cơn mưa gần đây, mùa vụ dường như đang khởi sắc, và hy vọng cuối năm sẽ thuận lợi hơn cho nấm truffle.

Nấm truffle trắng Alba luôn được giới sành ăn và các đầu bếp đạt sao Michelin trên toàn thế giới săn đón

Các phiên đấu giá ngày càng mở rộng ra mỗi năm, với nhiều người tham dự từ nhiều đầu cầu mới như năm nay có London, Macau và Vilnius, bên cạnh các địa điểm tham gia thường xuyên như Hồng Kông, Bangkok và Viên.

Toàn bộ số tiền thu được từ các phiên đấu giá này luôn được dành cho các tổ chức từ thiện ở cả Italia và nước ngoài.

Viên nấm truffle trắng nặng 850 gram tại buổi đấu giá

Được giới sành ăn và các đầu bếp đạt sao Michelin trên toàn thế giới săn đón, nấm truffle trắng Alba, loại nấm danh giá nhất thế giới, là một loại nấm sống dưới lòng đất, cộng sinh với một số loại cây bằng cách bám vào rễ của chúng.



