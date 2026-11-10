CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Italia: Đấu giá cục nấm truffle trắng nặng 850 gram

ANH THƯ, MẠNH LINH, NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Tại phiên đấu giá nấm truffle thế giới lần thứ 27 diễn ra ở Alba, vùng Piedmont, miền bắc Italia, một cục nấm truffle trắng nặng 850 gram đã được bán với giá 100.000 euro cho một người mua đến từ Hồng Kông, Trung Quốc.

Theo ban tổ chức, năm nay, nấm truffle bị ảnh hưởng phần nào bởi hạn hán. Tuy nhiên, nhờ những cơn mưa gần đây, mùa vụ dường như đang khởi sắc, và hy vọng cuối năm sẽ thuận lợi hơn cho nấm truffle.

Italia: Đấu giá cục nấm truffle trắng nặng 850 gram - Ảnh 1.
Italia: Đấu giá cục nấm truffle trắng nặng 850 gram - Ảnh 2.

Nấm truffle trắng Alba luôn được giới sành ăn và các đầu bếp đạt sao Michelin trên toàn thế giới săn đón

Các phiên đấu giá ngày càng mở rộng ra mỗi năm, với nhiều người tham dự từ nhiều đầu cầu mới như năm nay có London, Macau và Vilnius, bên cạnh các địa điểm tham gia thường xuyên như Hồng Kông, Bangkok và Viên.

Toàn bộ số tiền thu được từ các phiên đấu giá này luôn được dành cho các tổ chức từ thiện ở cả Italia và nước ngoài.

Italia: Đấu giá cục nấm truffle trắng nặng 850 gram - Ảnh 3.

Viên nấm truffle trắng nặng 850 gram tại buổi đấu giá

Được giới sành ăn và các đầu bếp đạt sao Michelin trên toàn thế giới săn đón, nấm truffle trắng Alba, loại nấm danh giá nhất thế giới, là một loại nấm sống dưới lòng đất, cộng sinh với một số loại cây bằng cách bám vào rễ của chúng.


Tin liên quan

Croatia: Thời tiết ảnh hưởng mùa thu hoạch nấm truffle

Croatia: Thời tiết ảnh hưởng mùa thu hoạch nấm truffle

(HTV) - Hạn hán và nhiệt độ cao trong mùa hè năm nay đã ảnh hưởng đến mùa thu hoạch nấm truffle tại Croatia. Những người làm nghề tìm nấm tại các khu rừng sồi gần thủ đô Zagreb cho biết sản lượng năm nay giảm khoảng 30%, buộc họ tìm thêm giải pháp duy trì thu nhập.

30.000 chai rượu vang bị đánh cắp - Vụ trộm rượu vang lớn ở Italia

30.000 chai rượu vang bị đánh cắp - Vụ trộm rượu vang lớn ở Italia

(HTV) - Khoảng 30.000 chai rượu vang trị giá 5 triệu euro vừa bị đánh cắp tại vùng Tuscany. Đây được xem là vụ trộm rượu vang lớn nhất trong lịch sử Italia.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Xe tuk-tuk điện phát triển nhanh tại Ấn Độ

Thế giới 21:21 09/11/2026

(HTV) - Nhờ khả năng di chuyển linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc, xe tuk-tuk đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân Ấn Độ.

Dự báo thời tiết ngày 10/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Xã hội 21:22 09/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 10/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Đảng Dân chủ lên kế hoạch điều tra chính quyền Trump

Thế giới 21:20 09/11/2026

(HTV) - Sau khi giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, đảng Dân chủ đang lên kế hoạch mở hàng loạt cuộc điều tra nhắm vào các nhân vật chủ chốt của chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 9/11/2026

Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 9/11/2026

Thời sự 21:31 09/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xem thêm