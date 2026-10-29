Iran đưa ra kế hoạch 7 ngày chấm dứt chiến sự

Theo định hướng do Bộ Ngoại giao Iran công bố, Tehran đề xuất lộ trình ngắn hạn dựa trên các cam kết từng được thảo luận hồi tháng 6. Cụ thể, Iran yêu cầu Mỹ giải tỏa các khoản tài sản đang bị đóng băng, dỡ bỏ lệnh trừng phạt năng lượng, và chấm dứt phong tỏa bằng hải quân đối với các cảng biển nước này. Sau khi các điều kiện trên được đáp ứng, Iran cam kết sẽ mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải qua Eo biển Hormuz và bước vào vòng đàm phán cuối cùng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Hình: Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định kế hoạch 7 ngày có thể rút ngắn và thực thi trong chưa đầy một tuần nếu được triển khai. (Nguồn: Arab News)

Dù vậy, nỗ lực này đang vấp phải rào cản lớn khi chính quyền Washington bác bỏ đề xuất trên. Điểm nghẽn chủ yếu nằm ở trình tự thực hiện: trong khi Tehran đòi hỏi Mỹ phải giảm nhẹ trừng phạt trước, phía Mỹ kiên quyết yêu cầu Iran phải đưa chương trình hạt nhân ra bàn đàm phán ngay từ đầu.

Trước tình trạng bế tắc ngoại giao và nguy cơ Mỹ cùng Israel nối lại không kích sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kì tại Mỹ đầu tháng 11, các nhà hòa giải khu vực do Qatar dẫn đầu đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp tháo gỡ.

Theo các nguồn tin ngoại giao, sau chuyến làm việc của phái đoàn Qatar tại Tehran cuối tuần qua, các bên trung gian đang thúc đẩy phương án dung hòa. Theo đó, Qatar đề xuất Iran cho phép đoàn thanh sát viên của Liên hợp quốc vào kiểm tra các cơ sở hạt nhân từng bị hư hại trong các đợt không kích trước đây, đổi lại Washington sẽ thực hiện một số bước nới lỏng trừng phạt tương ứng để tạo đà nối lại đàm phán chính thức.