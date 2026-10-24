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Thế giới

Iran sẵn sàng phương án tấn công hệ thống cáp dưới biển ở vùng Vịnh

XUÂN TUẤN, THANH MAI
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(HTV) - Theo các nguồn tin an ninh từ Iran, nước này đã chuẩn bị sẵn các phương án tấn công hệ thống cáp viễn thông dưới biển và hạ tầng kỹ thuật số tại vùng Vịnh, trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao đổ vỡ cũng như chiến sự với Mỹ và Israel tái diễn.

Theo giới chức an ninh Tehran, các tuyến cáp quang dưới đáy biển khu vực eo biển Hormuz cùng hệ thống trung tâm dữ liệu và cơ sở trí tuệ nhân tạo có liên kết với Mỹ đều nằm trong danh sách mục tiêu tiềm năng nếu Iran bị tấn công.

Theo giới quan sát, việc công bố thông tin này mang tính răn đe chiến lược, nhằm tạo áp lực lên các quốc gia vùng Vịnh và những tập đoàn công nghệ đang rót vốn lớn vào quá trình chuyển đổi số tại Trung Đông, qua đó gián tiếp thúc đẩy các bên gây sức ép để Washington tránh mở lại chiến dịch quân sự.

Các tuyến cáp quang dưới đáy biển khu vực eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Hệ thống cáp dưới biển ở vùng Vịnh

Dù cáp ngầm vận chuyển gần như toàn bộ lưu lượng dữ liệu thế giới, khu vực eo biển Hormuz hiện chỉ chiếm phần rất nhỏ băng thông quốc tế so với các tuyến huyết mạch khác như Biển Đỏ.

Do đó, nguy cơ gián đoạn nếu xảy ra sẽ chủ yếu tác động cục bộ đến tốc độ truy cập mạng, giao dịch tài chính và dịch vụ đám mây trong khu vực.

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