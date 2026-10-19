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Thế giới

Iran bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

THANH DUYÊN, XUÂN TUẤN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày 18/10, Quốc hội Iran phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaqi Ketabchi làm Bộ trưởng Quốc phòng với 237 phiếu thuận, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Tehran và Washington tiếp tục gia tăng.

Ông Ketabchi được Tổng thống Masoud Pezeshkian đề cử ngày 5/10, thay ông Majid Ebn al-Reza, người phụ trách Bộ Quốc phòng trên cương vị tạm quyền sau khi Bộ trưởng Aziz Nasirzadeh thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2.

Có hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp quốc phòng, ông Ketabchi từng giữ các vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và tên lửa. Ông cũng đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng Iran.

Trong chương trình trình Quốc hội, tân Bộ trưởng Ketabchi cam kết khôi phục cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng, đẩy nhanh phát triển công nghệ và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp tư nhân nhằm củng cố năng lực quân sự của đất nước.

Ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi Washington rút lực lượng khỏi khu vực.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaqi Ketabchi (Ảnh: The Hindu)

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định đề xuất mở lại eo biển Hormuz vẫn được duy trì. Tehran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng, gỡ trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và chấm dứt giao tranh trên các mặt trận trong khu vực.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn vướng mắc khi Mỹ muốn sớm thảo luận vấn đề hạt nhân, trong khi Iran ưu tiên việc mở lại eo biển Hormuz.


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