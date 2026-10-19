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Thế giới

Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn hơn nếu Mỹ và Israel “toan tính sai lầm”

TTXVN
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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nếu Washington đáp ứng các điều kiện theo đề xuất 7 ngày của Tehran, Eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày thứ 6 và tiến trình đàm phán sẽ được khởi động.

Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn hơn nếu Mỹ và Israel “toan tính sai lầm”

Truyền thông Iran ngày 18/10 đăng tải tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo mọi “toan tính sai lầm” tiếp theo của Mỹ và Israel sẽ khiến Tehran đáp trả quyết liệt hơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Trong tuyên bố, ông Abdollahi cho rằng nếu Mỹ và Israel thực sự có khả năng hiện thực hóa những lời đe dọa nhằm vào Iran thì đã hành động từ trước, đồng thời cảnh báo “mọi toan tính sai lầm mới đều sẽ vấp phải những phản ứng khác biệt và quyết liệt hơn nhiều so với trước đây.”

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tiết lộ “các lực lượng vũ trang của Iran đã chuẩn bị một kế hoạch có sức tàn phá lớn hơn những cuộc chiến kéo dài 12 ngày và 40 ngày dành cho một cuộc phiêu lưu mới” và kế hoạch tác chiến này “sẽ không tuân theo những quy tắc” mà Mỹ và Israel từng biết đến.

Liên quan chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tới Iran vào ngày 19/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết sự kiện này nằm trong khuôn khổ những cuộc tham vấn đang diễn ra giữa Tehran và Moskva nhằm thúc đẩy thực thi các thỏa thuận song phương, cũng như nhằm mục đích trao đổi về các diễn biến khu vực và quốc tế.

Cũng trong ngày 18/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nếu Washington đáp ứng các điều kiện theo đề xuất 7 ngày của Tehran, Eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày thứ 6 và tiến trình đàm phán sẽ được khởi động sau đó 1 ngày.

Trong tuyên bố được đăng tải trên kênh Telegram, ông Araghchi nêu rõ “kế hoạch 7 ngày đang nằm trên bàn đàm phán và nếu có sự trung thực từ phía Mỹ… thì lộ trình đã rõ ràng: trong trường hợp họ đáp ứng các điều kiện, Eo biển (Hormuz) sẽ được mở vào ngày thứ 6 và vào ngày thứ 7, tiến trình đàm phán sẽ bắt đầu.”

Tháng trước, Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran đã nhờ các bên trung gian chuyển cho Washington bản kế hoạch 7 ngày nhằm mở lại Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này của phía Iran.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 19/10 tuyên bố 1 tàu chở dầu “vi phạm” đã phát nổ sau khi vướng phải thủy lôi ở phía Nam Eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố được cơ quan thông tin chính thức Sepah News của IRGC đăng tải, Hải quân IRGC cho hay vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn trong phòng máy của tàu chở dầu.

Theo lực lượng này, con tàu đã tắt hệ thống GPS và định vị, đồng thời tìm cách rời khỏi Hormuz thông qua tuyến đường “không được phép” ở phía Nam eo biển.

Hải quân IRGC nhấn mạnh tàu thuyền di chuyển qua Hormuz và vùng biển xung quanh tắt hệ thống định vị và nhận dạng sẽ bị xử lý “nghiêm khắc và dứt khoát.”

Tehran đã siết chặt kiểm soát Eo biển Hormuz từ ngày 28/2, cấm tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc liên kết với Israel và Mỹ đi qua an toàn sau khi 2 nước này phát động chiến dịch tấn công lãnh thổ Iran./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/iran-canh-bao-dap-tra-cung-ran-hon-neu-my-va-israel-toan-tinh-sai-lam-post1142778.vnp

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