Intel công bố Nghiên cứu mới: Agentic A.I. đặt ra thách thức toàn diện cho hạ tầng Doanh nghiệp

Tập đoàn Intel vừa công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu do tổ chức dữ liệu quốc tế IDC thực hiện, chỉ ra bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt khi Agentic A.I. đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Sự bùng nổ của Agentic A.I. đòi hỏi doanh nghiệp phải tái định hình toàn diện cơ sở hạ tầng CNTT và năng lực xử lý hệ thống

Thách thức từ quy trình vận hành đa bước của Agentic A.I.

Khác với các mô hình A.I. truyền thống vốn chỉ tiếp nhận câu lệnh và tạo phản hồi đơn lập, một tác nhân (agent) trong môi trường doanh nghiệp phải thực hiện chuỗi tác vụ liên tục. Cụ thể, hệ thống phải liên tục truy xuất dữ liệu độc quyền, kích hoạt mô hình, gọi ứng dụng nghiệp vụ, thực thi mã và áp dụng các chính sách an ninh nhiều lần trước khi hoàn tất một nhiệm vụ phức tạp.

Các tác nhân (agent) trong môi trường doanh nghiệp phải liên tục thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp, từ truy xuất dữ liệu đến thực thi mã và áp dụng chính sách an ninh

Quy trình đa bước mang tính lặp lại liên tục này đòi hỏi khắt khe về năng lực xử lý, thông lượng mạng và kiến trúc phân bổ tài nguyên của toàn bộ hệ thống.

Khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và nguồn lực đầu tư thực tế

Khảo sát của IDC ghi nhận 89% người ra quyết định CNTT đánh giá Agentic A.I. sẽ đóng vai trò trọng yếu trong khoảng 12 đến 24 tháng tới. Tuy nhiên, hạ tầng dành cho công nghệ này lại là hạng mục nhận mức đầu tư thấp nhất, khi chỉ có 56% tổ chức khẳng định được cấp ngân sách đầy đủ hoặc thỏa đáng.

Vì vậy, doanh nghiệp cần xác lập chiến lược hạ tầng phù hợp thay vì chạy đua mua sắm phần cứng rời rạc . Hệ thống phục vụ Agentic A.I. cần đáp ứng ba tiêu chuẩn cốt lõi:

Triển khai linh hoạt theo mô hình kết hợp

Đa dạng hóa năng lực tính toán không đồng nhất

Liên tục tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên theo từng tác vụ thực tế

Mô hình A.I. lai là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp

Nghiên cứu khẳng định A.I. phải vận hành song hành cùng nơi lưu trữ dữ liệu. Hiện tại, 55% người tham gia duy trì cách tiếp cận cân bằng giữa hạ tầng nội bộ (on-premises) và đám mây công cộng, trong khi 38% hoàn toàn ưu tiên hệ thống nội bộ.

Nghiên cứu của IDC chỉ ra rằng phần lớn doanh nghiệp vẫn duy trì hạ tầng nội bộ kết hợp đám mây, đưa mô hình A.I. lai thành lựa chọn tất yếu

Do các ứng dụng và kho dữ liệu độc quyền đã hiện diện lâu năm trên môi trường phân tán, nhiều tác vụ quan trọng buộc phải vận hành gần nguồn dữ liệu nội bộ. Điều này nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ trễ, chi phí băng thông, an ninh, chủ quyền dữ liệu và tính tuân thủ pháp lý.

Sức mạnh tổng hợp từ kiến trúc hệ thống x86 và chip xử lý đa dạng

Khảo sát của IDC chỉ ra rằng hiệu năng A.I. phụ thuộc vào từng ngữ cảnh cụ thể, nơi cả CPU lẫn GPU đều đóng vai trò thiết yếu. Khoảng 40% người mua ưu tiên máy chủ tiêu chuẩn có khả năng tăng tốc ma trận, vector hoặc hỗ trợ thẻ cắm PCIe.

Dòng vi xử lý Intel Xeon được thiết kế để hỗ trợ tối ưu các luồng công việc Agentic A.I. liên tục luân chuyển giữa suy luận cục bộ, truy xuất cơ sở dữ liệu vector, tạo vector nhúng (embedding), điều phối vi dịch vụ và gọi API.

Vi xử lý Intel Xeon tối ưu hóa các luồng công việc Agentic A.I., giúp doanh nghiệp triển khai hiệu quả trên nền tảng kiến trúc x86 sẵn có

Mặt khác, khảo sát cũng chứng minh kiến trúc x86 giữ vị thế vượt trội khi triển khai thực tế ở quy mô lớn, dẫn đầu ở 9 trên 12 tiêu chí đánh giá của IDC như tính tương thích phần mềm (88%), khả năng mở rộng (89%), độ tin cậy và phục hồi (88%).

Việc tận dụng nền tảng Xeon quen thuộc kết hợp tối ưu hóa các khung phần mềm nguồn mở như PyTorch, vLLM và OpenVINO sẽ giúp doanh nghiệp đưa năng lực Agentic A.I. đến gần dữ liệu nội bộ một cách hiệu quả, biến công nghệ tiên tiến thành giá trị kinh tế thiết thực.