Ai cũng có một "Mùa hoa trúc nở" | Vườn âm nhạc tháng 11/2026

Bà Tiên Hoa tặng bốn hạt mầm cho vợ chồng ông lão

Vườn âm nhạc tháng 11/2026: Hành trình tìm thấy mùa hoa của chính mình

Vở kịch trong "Vườn âm nhạc" tháng này mang tên "Mùa hoa trúc nở". Chuyện theo chân một đôi vợ chồng nghèo, tuổi đã cao nhưng chưa có con. Bà Tiên Hoa vì cảm thông trước khát vọng làm cha mẹ nên tặng họ bốn hạt mầm kỳ diệu. Bà dặn họ gieo chúng trên một mảnh đất và để mỗi hạt lớn lên theo mùa của mình.

Bốn hạt mầm hóa thành Mai, Lan, Cúc và Trúc. Mỗi người mang một nét đẹp riêng: Mai vui tươi, Lan dịu dàng, Cúc mạnh mẽ, còn Trúc kiên cường, ngay thẳng.

Theo năm tháng, ba chị em lần lượt nở hoa, riêng Trúc vẫn xanh tốt mà chưa trổ bông. Dù được cha mẹ yêu thương, cậu dần mặc cảm khi thấy các chị em rực rỡ. Những lời khen dành cho người khác và cả những câu hỏi vô tư khiến Trúc hoài nghi về giá trị của bản thân.

Lợi dụng tâm lý ấy, Gió Đông gieo vào Trúc những hoài nghi. Cây Yêu tiếp tục dụ dỗ cậu rời xa gia đình bằng lời hứa giúp cậu nở hoa tức thì. Cậu rời đi, và rồi nhận ra những bông hoa có được từ sự cưỡng ép không phải vẻ đẹp thật sự của mình.

Trong hành trình tìm kiếm Trúc, gia đình cũng trải qua những thử thách để nhìn lại cách yêu thương và đồng hành. Cúc học cách quan tâm tinh tế hơn, Lan biết trao niềm tin thay vì thương hại, Mai học cách ở bên cạnh anh. Cha mẹ cũng hiểu rằng yêu thương không có nghĩa là áp đặt hay bao bọc con quá mức.

Vườn âm nhạc tháng 11/2026 sẽ kể câu chuyện "Mùa hoa trúc nở"

Vườn âm nhạc tháng 11/2026: Đứng vững trước bão giông để tỏa sáng

Cao trào của tác phẩm là cuộc đối đầu giữa Trúc và Cây Yêu. Khi bị ép nhận bông hoa do phép thuật tạo ra, Trúc kiên quyết từ chối: "Tôi thà chưa nở hoa còn hơn nở một bông hoa không phải của mình".

Đó cũng là lúc Trúc nhận ra giá trị bản thân không nằm ở việc phải hơn người khác hay chạy theo sự công nhận bên ngoài.

Khi Cây Yêu tạo nên cơn bão dữ dội, Trúc nhiều lần ngã xuống nhưng vẫn kiên trì đứng lên. Lần này, gia đình không chỉ đứng trước che chở mà lựa chọn sát cánh bên cậu, cùng sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh.

Hành trình kiếm tìm và nhận ra ý nghĩa thực sự về "Mùa hoa trúc nở" của các nhân vật sẽ chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa đến người xem

Cuối cùng, Trúc cũng nở hoa khi thực sự tin vào chính mình. Đó không phải phép màu hay sự cưỡng ép, mà là thành quả của nghị lực và hành trình trưởng thành.

Các nhân vật khác cũng có những chuyển biến đáng chú ý. Quỷ Đồng nhận ra giá trị tình thân và quyết định giúp đỡ gia đình Trúc. Gió Đông hiểu rằng mùa Đông không chỉ mang đến lạnh giá, mà còn giúp cây cối rèn luyện sức sống.

Đặc biệt, bức tranh Tứ Bình do người mẹ thêu được hoàn thiện với bốn loài hoa chung một gốc. Hình ảnh ấy trở thành biểu tượng của gia đình: mỗi người một cá tính, một hành trình nhưng luôn chung cội nguồn yêu thương.

Qua câu chuyện "Mùa hoa trúc nở", chương trình nhắn gửi đến các em thiếu nhi và khán giả gia đình: đừng buồn khi người khác nở hoa trước mình. Mỗi người có một thời điểm trưởng thành và vẻ đẹp riêng. Điều quan trọng là biết trân trọng bản thân, kiên trì trước thử thách và tin vào mùa hoa của chính mình.

"Vườn âm nhạc" tháng 11 sẽ có tám tiết mục âm nhạc kết nối cảm xúc

Vườn âm nhạc tháng 11/2026: Tám tiết mục âm nhạc kết nối cảm xúc

Bên cạnh phần kịch, "Vườn âm nhạc" tháng 11/2026 còn mang đến tám tiết mục ca múa nhạc, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu.

Các tiết mục gồm "Tứ bình" (sáng tác Trần Minh Cường, Sisi Academy trình bày), "Rực rỡ mai vàng" (Trần Minh Cường, Helen Vũ), "Hương sắc hoa lan" (Lê Dũng, Trang Nhung), "Nơi ấy con tìm về" (Phan Mạnh Quỳnh, Thiên Kim), "Đóa cúc mùa Thu" (Trần Minh Cường, Tuyết Phụng), "Ơn nghĩa sinh thành" (Dương Thiệu Tước, Gia Hân), "Mùa Đông hoa trúc" (Trần Minh Cường, Khải Hoàn) và "Bình minh rực rỡ" (Trần Minh Cường, Gabi Bảo Uyên).

Chương trình có sự tham gia của các nhóm múa thiếu nhi Sisi Academy, Rainbow Kids, B&D Kids cùng đội ngũ biên đạo Hữu Phúc, Y Nhã, Gia Khánh, Ngọc Xuân, Hoàng Khang và Mỹ Tiên.

Dàn nghệ sĩ, diễn viên gồm Nghệ sĩ Hữu Nghĩa (vai Cha), Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hạnh (vai Mẹ), Như Cherry (vai Cúc), Cao Di (vai Trúc), Mai Duyên (vai Lan), Helen Vũ (vai Mai), Phượng Tiên (vai Bà Tiên Hoa), Ngọc Tưởng (vai Gió Đông), Quốc Hưng (vai Cây Yêu) và Thành Thuận (vai Quỷ Đồng).

Về ê-kíp thực hiện, Đào Thị Thanh Xuân chỉ đạo nội dung; Cao Võ Trường Di biên kịch; Trần Minh Cường biên tập và tổng đạo diễn; Thành Ca đạo diễn. Trần Hữu Nghĩa đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn, Phùng Phạm Cẩm Tuyền là trợ lý biên tập.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu, âm nhạc và câu chuyện giàu tính giáo dục, "Mùa hoa trúc nở" hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây giải trí ý nghĩa. Chương trình khuyến khích các em nhỏ trân trọng sự khác biệt, yêu thương gia đình và tự tin trên hành trình trưởng thành.

"Vườn âm nhạc" tháng 11/2026 – "Mùa hoa trúc nở" phát sóng lúc 21g30 thứ Sáu (6/11) trên HTV9 và các nền tảng số của HTV.

Mỗi người có một mùa để nở. Và mỗi mùa hoa đều mang một vẻ đẹp riêng.