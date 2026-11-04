Mỹ sẽ chấm dứt khoản viện trợ 4 tỷ USD cho Israel | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 4/11/2026

Mỹ sẽ chấm dứt khoản viện trợ 4 tỷ USD cho Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt khoản viện trợ an ninh khoảng 3,8 tỷ USD mỗi năm cho Israel, thay bằng một thỏa thuận thương mại - quốc phòng mới. Quyết định này, khiến một số cơ quan chính phủ Israel bất ngờ và lo ngại về những tác động đến quan hệ an ninh giữa hai nước. Thỏa thuận viện trợ hiện tại dự kiến kết thúc vào năm 2028.

Ông Trump công bố định hướng thay đổi chính sách viện trợ đối với Israel

Cản trở trong thỏa thuận mua bán dầu Mỹ và Nga

Theo một báo cáo được công ty tình báo hàng hải Windward công bố ngày 3/11, trong số ba tàu chở dầu diesel từ Nga hướng tới Mỹ, chỉ còn một tàu tiếp tục hành trình đến Bờ Đông, trong khi hai tàu còn lại đã thay đổi lộ trình do những bất ổn về pháp lý và quy định.

Các tàu chở dầu hoạt động trên vùng biển, trong bối cảnh hoạt động mua bán dầu giữa Mỹ và Nga gặp nhiều trở ngại

Đe dọa đánh bom giả gây náo loạn hàng không châu Âu

Tâm điểm của đợt đe dọa diễn ra vào sáng 3/11 (theo giờ địa phương) tại Italia, khi một thông báo ẩn danh qua thư điện tử cảnh báo về sự xuất hiện của chất nổ trên hai chuyến bay của hãng Ryanair khởi hành từ Lisbon và Dublin hướng về sân bay Fiumicino ở Roma. Tình huống khẩn cấp buộc Không quân Italia phải lập tức điều động các máy bay chiến đấu cất cánh để hộ tống hai máy bay thương mại cho đến khi đáp xuống sân bay Fiumicino.

Các máy bay thương mại tại sân bay Fiumicino giữa cảnh báo đe dọa đánh bom giả

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