Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo giữa Nga và Ucraina kết thúc | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 2/11/2026

Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo giữa Nga và Ucraina kết thúc
Tối 1/11, thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo giữa Nga và Ucraina tại Oleshky đã kết thúc tốt đẹp, sơ tán an toàn hàng trăm dân thường. Sự kiện này đang mở ra những tín hiệu tích cực về triển vọng đàm phán hòa bình ba bên trong thời gian tới.
Mỹ - Iran tiếp tục giằng co giữa đối thoại và nguy cơ đối đầu quân sự
Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục giằng co giữa các nỗ lực ngoại giao qua trung gian Qatar và những cảnh báo đáp trả quân sự cứng rắn. Triển vọng đạt thỏa thuận hiện phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Washington trước các điều kiện cốt lõi từ Tehran.
UAE: Hội nghị năng lượng ADIPEC
Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn đang đe dọa nghiêm trọng an ninh năng lượng toàn cầu. Tại Hội nghị ADIPEC 2026, các chuyên gia cảnh báo lượng dầu dự trữ đã sụt giảm kỷ lục, đòi hỏi những giải pháp cấp bách về củng cố hạ tầng và ứng dụng công nghệ.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 2/11/2026.