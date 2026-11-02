Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo giữa Nga và Ucraina kết thúc | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 2/11/2026

Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo giữa Nga và Ucraina kết thúc

Tối 1/11, thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo giữa Nga và Ucraina tại Oleshky đã kết thúc tốt đẹp, sơ tán an toàn hàng trăm dân thường. Sự kiện này đang mở ra những tín hiệu tích cực về triển vọng đàm phán hòa bình ba bên trong thời gian tới.

Quá trình sơ tán người dân khỏi khu vực Oleshky (tỉnh Kherson) được diễn ra an toàn sau khi thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tạm thời có hiệu lực

Mỹ - Iran tiếp tục giằng co giữa đối thoại và nguy cơ đối đầu quân sự

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục giằng co giữa các nỗ lực ngoại giao qua trung gian Qatar và những cảnh báo đáp trả quân sự cứng rắn. Triển vọng đạt thỏa thuận hiện phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Washington trước các điều kiện cốt lõi từ Tehran.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục leo thang xen lẫn các nỗ lực ngoại giao qua trung gian nhằm hạ nhiệt nguy cơ đối đầu quân sự trực diện

UAE: Hội nghị năng lượng ADIPEC

Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn đang đe dọa nghiêm trọng an ninh năng lượng toàn cầu. Tại Hội nghị ADIPEC 2026, các chuyên gia cảnh báo lượng dầu dự trữ đã sụt giảm kỷ lục, đòi hỏi những giải pháp cấp bách về củng cố hạ tầng và ứng dụng công nghệ.

Lễ khai mạc Hội nghị năng lượng ADIPEC 2026 tại UAE, nơi các chuyên gia cảnh báo về sự sụt giảm nghiêm trọng của nguồn dự trữ dầu mỏ toàn cầu

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 2/11/2026.