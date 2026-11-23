Ucraina xác nhận tấn công tàu chiến Nga tại Libya

Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky ngày 23/11 cho biết lực lượng nước này đã sử dụng xuồng không người lái tấn công một tàu chiến Nga tại căn cứ hải quân Benghazi ở Libya.Theo nhà lãnh đạo Urcaina mục tiêu bị đánh chìm là một tàu hộ vệ của Nga, thuộc nhóm tàu chiến mới nhất được Mát-xcơ-va đưa vào biên chế hoạt động năm 2023.

Tàu chiến hoạt động trên vùng biển sau thông tin lực lượng Ucraina sử dụng xuồng không người lái tấn công một tàu hộ vệ của Nga tại căn cứ hải quân Benghazi ở Libya

Đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn nhất tại Hạ viện Mỹ kể từ năm 1992

Đảng Dân chủ giành ít nhất 258 ghế Hạ viện và 56 ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử Mỹ, đạt kết quả tốt nhất tại Hạ viện trong nhiều thập kỷ, qua đó giành quyền kiểm soát Quốc hội. Đây là một chiến thắng áp đảo chưa từng thấy kể từ năm 1992.

Toàn cảnh phiên họp bên trong phòng họp Hạ viện Mỹ sau kết quả bầu cử đưa Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội

Mỹ để ngỏ khả năng tiếp tục tấn công Iran

Ngày 21/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nghiêng về khả năng phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước thềm Năm mới.

Bối cảnh diễn biến liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng phát động đợt tấn công mới nhằm vào Iran nếu hai bên không đạt thỏa thuận trước thềm Năm mới

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 23/11/2026.