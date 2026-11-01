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Giáo dục

Hợp tác chính quyền - nhà trường - cộng đồng: Đưa mô hình UAV và Công viên số vào quản lý đô thị tại Thủ Đức

PHƯƠNG THANH, TẤN HOÀNG, NGỌC PHẠM
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(HTV) - UBND phường Thủ Đức và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh vừa ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Hai bên tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình UAV, Công viên số phục vụ phát triển đô thị.

UBND phường Thủ Đức và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc kết nối với cơ sở giáo dục đại học, đồng thời mở ra không gian hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Hợp tác chính quyền - nhà trường - cộng đồng: Đưa mô hình UAV và Công viên số vào quản lý đô thị tại Thủ Đức - Ảnh 1.

Đồng chí đại diện phát biểu mở màn Lễ ký kết hợp tác giữa UBND phường Thủ Đức và Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Tăng cường mô hình liên kết "Chính quyền - Nhà trường - Cộng đồng"

Thông qua chương trình hợp tác giai đoạn 2026–2030, hai đơn vị hướng đến việc tăng cường kết nối bền chặt giữa “chính quyền - nhà trường - cộng đồng”, phát huy tối đa vai trò của lực lượng tri thức và các thành tựu khoa học - công nghệ trong công tác quản lý nhà nước, phát triển đô thị, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Hợp tác chính quyền - nhà trường - cộng đồng: Đưa mô hình UAV và Công viên số vào quản lý đô thị tại Thủ Đức - Ảnh 2.

Đông đảo các đại biểu, lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang và cán bộ giảng viên tham dự sự kiện

Song song đó, thỏa thuận hợp tác cũng tạo môi trường thực tiễn giàu tiềm năng để đội ngũ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trực tiếp tham gia các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất và giới thiệu các mô hình công nghệ mới ứng dụng vào thực tế phục vụ cộng đồng.

Hiện thực hóa ý tưởng bằng các giải pháp công nghệ cụ thể

Một lễ ký kết thành công không chỉ được thể hiện qua những nội dung thống nhất trên văn bản, mà quan trọng hơn là những ý tưởng được hiện thực hóa bằng các sản phẩm, giải pháp cụ thể mang lại giá trị thiết thực cho người dân.

Hợp tác chính quyền - nhà trường - cộng đồng: Đưa mô hình UAV và Công viên số vào quản lý đô thị tại Thủ Đức - Ảnh 3.

Đại diện UBND phường Thủ Đức và Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Dịp này, Ban Tổ chức đã giới thiệu hai định hướng mô hình công nghệ tiêu biểu được đề xuất phối hợp nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong thời gian tới. Đó là mô hình UAV ứng dụng thiết bị bay không người lái hỗ trợ giám sát trật tự xây dựng, quản lý không gian đô thị, giao thông, tài nguyên môi trường và mô hình Công viên số tích hợp tiện ích thông minh, công nghệ tương tác cùng hạ tầng số hóa giúp nâng cao trải nghiệm, bảo đảm an toàn và phục vụ đời sống cư dân.

Hợp tác chính quyền - nhà trường - cộng đồng: Đưa mô hình UAV và Công viên số vào quản lý đô thị tại Thủ Đức - Ảnh 4.

Lãnh đạo hai đơn vị trao hoa chúc mừng, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa các giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng

Những mô hình công nghệ mới này không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động tiếp cận công nghệ hiện đại của chính quyền địa phương mà còn khẳng định quyết tâm từng bước xây dựng môi trường đô thị hiện đại, thân thiện, an toàn, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và phát triển của người dân trên địa bàn.

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