Hợp tác giáo dục Việt Nam – Brunei hướng đến đổi mới và chuyển đổi số

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, hợp tác giáo dục Việt Nam – Brunei tiếp tục được tăng cường. Tiến sĩ Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh – Bộ trưởng Giáo dục Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) đã có buổi làm việc với hai trung tâm khu vực của SEAMEO tại Việt Nam.

Đại biểu tham dự buổi làm việc về hợp tác giáo dục Việt Nam – Brunei tại SEAMEO RETRAC

Hợp tác giáo dục Việt Nam – Brunei gắn với các ưu tiên của SEAMEO

Tại buổi làm việc, SEAMEO RETRAC và SEAMEO CELLL đã báo cáo những kết quả nổi bật trong năm học 2025–2026. Đồng thời, hai trung tâm chia sẻ định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trong đó, các đơn vị tập trung vào nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường năng lực tổ chức. Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng là những nội dung được ưu tiên.

Các trung tâm cũng định hướng tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế. Qua đó, hoạt động của các đơn vị được triển khai gắn với những mục tiêu và ưu tiên chiến lược của SEAMEO.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục Brunei Darussalam và Ban Thư ký SEAMEO ghi nhận những nỗ lực của hai trung tâm. Đồng thời, các kết quả mà SEAMEO RETRAC và SEAMEO CELLL đạt được cũng được đánh giá cao.

Bộ trưởng Giáo dục Brunei Darussalam chia sẻ tại buổi làm việc với các trung tâm SEAMEO tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, các bên cũng đưa ra những định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Nội dung tập trung vào việc tiếp tục phát huy vai trò của hai trung tâm khu vực SEAMEO tại Việt Nam.

Việt Nam coi trọng hợp tác giáo dục trong khuôn khổ SEAMEO

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam khẳng định luôn coi trọng hợp tác giáo dục trong khuôn khổ SEAMEO. Đồng thời, Việt Nam đánh giá cao vai trò của SEAMEO trong việc kết nối các quốc gia thành viên. Tổ chức cũng có vai trò trong chia sẻ tri thức và nâng cao năng lực.

Bên cạnh đó, SEAMEO là khuôn khổ để các quốc gia thành viên cùng giải quyết những thách thức chung của giáo dục khu vực.