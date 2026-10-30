TP. Hồ Chí Minh và Brunei thúc đẩy hợp tác giáo dục hòa nhập

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Bà Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Md Salleh - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng SEAMEO, đã có các hoạt động trao đổi, tìm hiểu về công tác giáo dục đặc biệt và giáo dục hòa nhập tại Thành phố. Chuyến làm việc mở ra cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hỗ trợ trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ tự kỷ.

Đại diện ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh trao đổi với đoàn công tác Brunei về định hướng phát triển giáo dục đặc biệt và giáo dục hòa nhập

TP. Hồ Chí Minh có 56 cơ sở giáo dục đặc biệt và hỗ trợ giáo dục hòa nhập

Tại buổi đón tiếp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc phát triển giáo dục đặc biệt và giáo dục hòa nhập nhằm bảo đảm trẻ khuyết tật có cơ hội học tập, phát triển phù hợp với khả năng của mình.

Hiện Thành phố có 56 cơ sở giáo dục đặc biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, đáp ứng nhu cầu học tập, hỗ trợ của hàng ngàn trẻ em khuyết tật. Các cơ sở này vừa tổ chức hoạt động giáo dục, vừa chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp, tương tác xã hội và khả năng tự phục vụ, giúp học sinh từng bước thích nghi với môi trường sống.

Một trong những mô hình được giới thiệu là Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh, với hơn 25 năm hoạt động. Trung tâm hiện có 249 học sinh, trong đó 37 em tự kỷ. Công tác giáo dục tại đây được xây dựng dựa trên nhu cầu và khả năng của từng học sinh, thay vì áp dụng một chương trình chung cho tất cả.

Đoàn công tác tìm hiểu hoạt động rèn luyện kỹ năng nghề tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh

Tùy theo đặc điểm và mức độ phát triển, học sinh được hỗ trợ thông qua các hoạt động can thiệp sớm, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tương tác xã hội, tự phục vụ và định hướng nghề nghiệp. Cách tiếp cận này hướng đến việc giúp trẻ phát huy khả năng cá nhân, từng bước tăng tính tự lập và tham gia các hoạt động phù hợp trong đời sống.

TP. Hồ Chí Minh và Brunei hướng đến nâng cao chất lượng hỗ trợ trẻ tự kỷ

Từ thực tiễn triển khai giáo dục hòa nhập, TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường trao đổi chuyên môn với Brunei, đặc biệt trong lĩnh vực nhận diện và hỗ trợ sớm trẻ tự kỷ. Đây là một trong những nội dung được chú trọng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giáo dục của nhóm trẻ cần sự hỗ trợ chuyên biệt.

Bên cạnh đó, hai bên hướng đến chia sẻ kinh nghiệm đào tạo giáo viên, xây dựng chương trình giáo dục cá nhân và phát triển các mô hình giáo dục hòa nhập. Những nội dung này gắn trực tiếp với việc nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên, đồng thời tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được tiếp cận các hình thức giáo dục phù hợp.

TP. Hồ Chí Minh và Brunei tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển giáo dục hòa nhập

Hoạt động giao lưu giáo viên, học sinh cũng được đề cập nhằm mở rộng cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục. Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh và Brunei quan tâm đến việc chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và hỗ trợ trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Thông qua các nội dung trao đổi, hai bên hướng đến tăng cường hợp tác chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập. Trong đó, việc phát hiện nhu cầu hỗ trợ từ sớm, xây dựng chương trình phù hợp và phát triển kỹ năng tự lập được xác định là những hướng tiếp cận quan trọng, góp phần tạo thêm cơ hội học tập và phát triển cho trẻ khuyết tật.\