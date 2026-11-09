Hơn 800 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại chung cư ở Nhà Bè

Diễn tập xử lý nhiều tình huống cháy, nổ tại chung cư

Tình huống diễn tập giả định bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút, khi xe máy điện tại tầng hầm Block G bị chập mạch, phát nổ và cháy lan sang các phương tiện xung quanh. Khói độc nhanh chóng lan lên các tầng. Cùng lúc, một căn hộ tại tầng 4 xảy ra cháy, thang máy tầng 7 bị kẹt với 6 người bên trong, khói cũng xâm nhập khu vực cầu thang bộ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP. Hồ Chí Minh điều động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 21, khu vực 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ, y tế triển khai ứng cứu.

Lực lượng tại chỗ hướng dẫn cư dân và trẻ em che mũi, cúi thấp người thoát nạn nhanh chóng ra khu vực an toàn khi khói giả định bao phủ sảnh chung cư

Tại tầng hầm, robot chữa cháy điều khiển từ xa phun nước và bọt để khống chế đám cháy. Các chiến sĩ tiếp cận ban công tầng 4, đưa người dân xuống mặt đất bằng dây và thiết bị chuyên dụng. Lực lượng cứu hộ đồng thời phá cửa thang máy, giải cứu 6 người mắc kẹt và sử dụng quạt công suất lớn để đẩy khói khỏi cầu thang bộ.

Xe thang chữa cháy chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường khu vực Block G, phun nước dập tắt đám cháy giả định trên các tầng cao

Sau 45 phút, đám cháy giả định được khống chế, các tình huống cứu nạn, cứu hộ được xử lý theo kịch bản.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Đội trưởng Đội Chữa cháy, Cứu nạn, Cứu hộ khu vực số 21, Phòng PC07, Công an TP. Hồ Chí Minh, cho biết diễn tập giúp kiểm tra công tác thông tin liên lạc, sự chuẩn bị của lực lượng tại chỗ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị, hướng đến xử lý sự cố nhanh chóng, chuyên nghiệp, hạn chế thiệt hại.

Các chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa triển khai đường vòi, phun nước áp lực cao ngăn khói độc và khống chế ngọn lửa ngay tại sảnh tầng G của tòa nhà

Diễn tập nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cư dân

Ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng Ban quản lý chung cư Sài Gòn South Residences, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, cho biết buổi diễn tập giúp nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho cư dân, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp, ứng phó của lực lượng tại chỗ.

Ban chỉ huy lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh, đại diện Phòng PC07 và Ban quản lý chung cư giám sát, điều hành buổi diễn tập phương án PCCC & CNCH năm 2026

Phòng PC07 khuyến cáo cư dân chấp hành nghiêm quy định phòng cháy, chữa cháy; chủ động tham gia tập huấn và trang bị kỹ năng thoát nạn, đặc biệt trong điều kiện có nhiều khói, khí độc, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.