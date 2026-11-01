Hơn 2.500 người diễn tập chữa cháy tại Hóa dầu Long Sơn

Diễn tập chữa cháy cứu nạn tại Hóa dầu Long Sơn với nhiều tình huống phức tạp

Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. Tham dự có ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an.

Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Theo kịch bản giả định, sét đánh gây cháy, nổ tại khu vực bồn chứa, làm sập kết cấu và đứt gãy đường ống công nghệ, khiến nhiều công nhân mắc kẹt. Nhiên liệu rò rỉ tiếp tục gây cháy lan, đe dọa các bồn chứa lân cận.

Đồng thời, tại cầu cảng xảy ra sự cố tràn nhiên liệu và cháy tàu, buộc nhiều thủy thủ phải thoát nạn xuống biển. Ở khu vực nhà máy phụ trợ, một vụ va chạm giao thông làm rò rỉ hóa chất, có người mắc kẹt trong ô tô.

Theo kịch bản giả định, nhiều tình huống xảy ra đồng thời khiến các lực lượng ứng cứu phải triển khai đa dạng các phương án

Với nhiều tình huống diễn ra đồng thời, lực lượng ứng cứu phải triển khai các phương án cứu người, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan và kiểm soát nguy cơ hóa chất phát tán.

Robot chữa cháy và thiết bị chuyên dụng được huy động

Ngay khi phát hiện sự cố theo kịch bản, lực lượng tại chỗ tổ chức báo động, sơ tán công nhân, chữa cháy ban đầu và đề nghị chi viện. Sau đó, các lực lượng phối hợp triển khai nhiều mũi ứng cứu trên bộ và trên biển, tập trung làm mát bồn chứa, tìm kiếm người mắc kẹt và đưa người bị nạn đến nơi an toàn.

Các lực lượng phối hợp triển khai nhiều mũi ứng cứu trên bộ và trên biển, tập trung làm mát bồn chứa, tìm kiếm người mắc kẹt và đưa người bị nạn đến nơi an toàn

Đặc biệt, buổi diễn tập huy động nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng như robot chữa cháy, xe thang, tàu, ca nô chữa cháy và thiết bị bay không người lái phục vụ trinh sát, hỗ trợ cứu nạn. Các đội hình thực hiện tìm kiếm người dưới cấu kiện sập đổ, cứu người trên cao, đưa thủy thủ gặp nạn vào bờ và tổ chức cấp cứu.

Buổi diễn tập huy động nhiều phương tiện và thiết bị chuyên dụng

Sau khi khống chế các đám cháy, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra nguy cơ tái cháy, thu gom nhiên liệu tràn và xử lý môi trường. Quy trình này giúp kiểm tra khả năng phối hợp không chỉ trong giai đoạn cứu người, chữa cháy mà còn ở khâu xử lý hậu quả của sự cố.

Diễn tập chữa cháy cứu nạn nhằm kiểm tra khả năng phối hợp ứng phó

Cuộc diễn tập cấp bộ hôm nay có mức độ rất phức tạp, chúng tôi nhận diện những điểm còn có thể tiếp tục cải thiện, đồng thời tăng cường hơn nữa năng lực và khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm con người và môi trường luôn được bảo vệ. Ông Kulachet Dharachandra - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn thuộc Tập đoàn SCG, là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam. Vì vậy, việc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đây nhằm kiểm tra năng lực chỉ huy, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và sự phối hợp giữa các đơn vị khi nhiều sự cố phức tạp xảy ra đồng thời tại công trình trọng điểm.

Thông qua diễn tập, các bên có cơ sở rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó sát với điều kiện thực tế, hướng đến nâng cao khả năng bảo vệ con người, tài sản và môi trường khi xảy ra sự cố.