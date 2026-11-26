Công nghệ năng lượng sạch trước yêu cầu chuyển dịch năng lượng toàn cầu

Biến đổi khí hậu, sự cạn kiệt dần của các nguồn nhiên liệu hóa thạch và áp lực gia tăng phát thải khí nhà kính đang đặt ra những thách thức đối với an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Đây cũng là những vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội thảo Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ với chủ đề “Công nghệ năng lượng sạch trong kỷ nguyên phát triển bền vững” của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh.

Hội thảo phân tích xu hướng công nghệ năng lượng sạch trong kỷ nguyên phát triển bền vững diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Theo Báo cáo Net Zero Stocktake 2026 của Tổ chức Net Zero Tracker công bố tháng 11/2026, trên thế giới có 137/198 quốc gia và vùng lãnh thổ thiết lập mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), bao phủ ít nhất 76% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu và 77% quy mô GDP thế giới. Trong đó, 73% cam kết quốc gia đã được luật hóa hoặc thể chế hóa thành chính sách chính thức.

Bên cạnh đó, 64% các tập đoàn lớn trên thế giới, với tổng doanh thu gần 40 nghìn tỷ USD, cũng đã công bố mục tiêu Net Zero, cho thấy sự quan tâm của khu vực doanh nghiệp đối với quá trình chuyển đổi xanh.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa cam kết và hành động thực tế vẫn còn lớn. Theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới 2026 (World Energy Outlook 2026) của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng phát thải khí nhà kính toàn cầu năm 2025 vẫn ở mức cao kỷ lục. Nếu chỉ dựa trên các chính sách hiện hành, mức nóng lên toàn cầu có nguy cơ chạm ngưỡng 2,5-2,9°C, vượt xa mục tiêu 1,5°C.

Song song đó, hệ thống năng lượng thế giới đang bước sâu vào kỷ nguyên điện khí hóa. Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên điện mặt trời quang điện (PV) trở thành nguồn đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng sản lượng điện và nhu cầu năng lượng toàn cầu. Tỷ trọng điện năng trong tiêu thụ năng lượng cuối cùng dự kiến tăng từ 23% năm 2025 lên khoảng 30% vào năm 2035.

Các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học tham dự hội thảo về xu hướng phát triển công nghệ năng lượng sạch

Trước xu hướng này, việc nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ năng lượng sạch tiên tiến trở thành một trong những động lực quan trọng của quá trình chuyển dịch năng lượng.

Các hướng nghiên cứu hiện nay không chỉ tập trung vào khai thác nguồn năng lượng tái tạo, mà còn chú trọng tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, nâng cao khả năng tích hợp lưới điện và phát triển vật liệu thế hệ mới. Đặc biệt, công nghệ lưu trữ năng lượng quy mô lớn được quan tâm nhằm giải quyết bài toán bảo đảm tính ổn định, liên tục của nguồn cung phục vụ đời sống và sản xuất.

Báo cáo nghiên cứu thiết kế nam châm vĩnh cửu thế hệ mới phục vụ các ứng dụng năng lượng tái tạo được trình bày tại hội thảo

Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ tại Việt Nam

Theo thống kê từ cơ sở dữ liệu sáng chế quốc tế WIPS Global, trên thế giới có hơn 700.000 sáng chế liên quan đến công nghệ năng lượng sạch, tập trung vào 08 nhóm năng lượng chính, gồm: năng lượng mặt trời, điện gió, hydrogen và pin nhiên liệu, thủy điện, địa nhiệt, năng lượng đại dương, năng lượng sinh học và năng lượng hạt nhân.

Trên cơ sở dữ liệu sáng chế được đăng ký bảo hộ trên toàn thế giới, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh đã tổng hợp báo cáo phân tích xu hướng nghiên cứu công nghệ năng lượng sạch, góp phần làm rõ những hướng phát triển công nghệ đang được quan tâm.

Báo cáo viên trình bày kết quả phân tích dữ liệu tại hội thảo về công nghệ năng lượng sạch

Tại Việt Nam, cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh, sạch và hiệu quả đang trở thành yêu cầu mang tính chiến lược.

Theo cơ sở dữ liệu WIPO Publish của Cục Sở hữu trí tuệ, có 1.020 sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến lĩnh vực năng lượng sạch đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Trong đó, 501 sáng chế, giải pháp hữu ích do các tổ chức, cá nhân trong nước đăng ký.

Đồng thời, cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ cùng cơ sở dữ liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 272 đề tài nghiên cứu từ cấp quốc gia, cấp bộ đến cấp tỉnh, thành phố đã được thực hiện và nghiệm thu kết quả.

Những kết quả này cho thấy sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong nước vào hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng sạch, tạo nền tảng cho việc chuyển giao, ứng dụng các thành quả khoa học vào thực tiễn.

Thông qua các báo cáo, tham luận của chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ, hội thảo hướng đến làm rõ những cơ hội, thách thức và định hướng phát triển công nghệ năng lượng sạch trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu, trao đổi ý kiến tại hội thảo về xu hướng công nghệ năng lượng sạch

Qua đó, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; tăng cường hợp tác nghiên cứu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ năng lượng sạch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững.