Chuyển đổi xanh từng bước, nâng sức cạnh tranh ngành cơ khí – điện

Chuyển đổi xanh ngành cơ khí - điện mở ra cơ hội cạnh tranh

Đại diện cơ quan tài chính trao đổi về điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp

Là một trong những ngành công nghiệp chủ lực của TP. Hồ Chí Minh, cơ khí - điện giữ vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất. Dù mức phát thải trực tiếp không lớn so với một số ngành công nghiệp khác, yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt khi doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh, quá trình chuyển đổi xanh được triển khai thông qua số hóa toàn bộ dữ liệu sản xuất, lắp đặt cảm biến nhằm tiết kiệm điện, đồng thời tăng cường lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại để tránh rò rỉ ra môi trường.

Kỹ thuật viên đang vận hành và giám sát dây chuyền máy móc hiện đại tại xưởng sản xuất cơ khí

Nhờ những giải pháp này, doanh nghiệp đã đạt chứng nhận quốc tế về tích hợp hệ thống quản lý sinh thái trong sản xuất, góp phần mở rộng lượng khách hàng hơn 20% so với trước đây.

Anh Đỗ Phước Duy - Nhân viên Phòng Cải tiến công nghệ, Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh cho biết, khi khách hàng bắt đầu đặt ra yêu cầu về an toàn môi trường, doanh nghiệp đã đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo để đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận. Qua đó, khách hàng mới và khách hàng hiện hữu hài lòng hơn, đồng thời doanh nghiệp nhận thêm đơn hàng.

Doanh nghiệp cơ khí - điện gặp khó trong tiếp cận nguồn vốn

Dù mang lại những lợi ích thiết thực, chuyển đổi xanh vẫn là bài toán khó đối với nhiều doanh nghiệp cơ khí - điện, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những hạn chế về nhân lực, công nghệ, khả năng tiếp cận chính sách và nguồn vốn đang tạo ra không ít trở ngại trong quá trình triển khai.

Chúng ta có thể chúng ta chuyển đổi từng bước một, chúng ta có thể chuyển đổi từng mô-đun và từng phần. Thế thì tùy theo cái năng lực, tùy theo cái quy mô sản xuất của công ty thì chúng ta có thể chúng ta sẽ lên kế hoạch Ông Nguyễn Phước Tân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương

Minh bạch tài chính là yếu tố quan trọng khi tiếp cận vốn

Nhân viên theo dõi dữ liệu sản xuất và mức độ tiêu thụ năng lượng qua hệ thống máy tính

Theo ông Nguyễn Quang Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HIFIC), nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch. Đây là một trong những rào cản khi các tổ chức cho vay xem xét khả năng cấp vốn.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh đã có chính sách hỗ trợ các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội thông qua Nghị quyết 09.

Công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình gia công

Theo thông tin ông Nguyễn Quang Thanh chia sẻ, các dự án thuộc chương trình có thể được hỗ trợ ưu đãi lãi suất với mức hỗ trợ lên tới 200 tỷ đồng cho một dự án, trong thời gian 7 năm. Chính sách này được kỳ vọng giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, theo thống kê của Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh, chưa đến 5% doanh nghiệp thành viên tiếp cận được nguồn vốn này. Nguyên nhân được chỉ ra là thủ tục vay vốn còn khá phức tạp.

Chuyển đổi từng bước và tăng khả năng tiếp cận chính sách

Theo các chuyên gia, chuyển đổi xanh trong ngành cơ khí - điện không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án quy mô lớn. Doanh nghiệp có thể rà soát quy trình sản xuất, xác định các công đoạn tiêu hao nhiều năng lượng, vật liệu để lựa chọn giải pháp phù hợp với khả năng đầu tư.

Lựa chọn lộ trình phù hợp với quy mô doanh nghiệp

Kỹ thuật viên thao tác trên bảng điều khiển tự động hóa và hệ thống giám sát năng lượng thông minh

Ông Nguyễn Phước Tân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động An Dương cho rằng doanh nghiệp có thể triển khai chuyển đổi theo từng bước, từng mô-đun hoặc từng phần, tùy thuộc vào năng lực và quy mô sản xuất.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế, thay vì phải đầu tư đồng loạt ngay từ đầu.

Các sản phẩm linh kiện cơ khí chính xác được trưng bày, thể hiện năng lực sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của doanh nghiệp

Bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, việc cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ và đơn giản hóa khả năng tiếp cận nguồn vốn cũng là yêu cầu đặt ra đối với các sở, ngành. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp cơ khí - điện từng bước thực hiện chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.



