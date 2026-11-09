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Thể thao

Hơn 7.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

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Chương trình đi bộ đồng hành tại TP. Hồ Chí Minh thu hút hơn 7.000 người tham gia, lan tỏa thông điệp thượng tôn pháp luật và xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Hơn 7.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - Ảnh 1.

Hơn 7.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày Pháp luật Việt Nam được hưởng ứng tại TP. Hồ Chí Minh thông qua chương trình đi bộ đồng hành do UBND thành phố tổ chức. Sự kiện có sự phối hợp thực hiện của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh. Cùng tham gia còn có lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh, sinh viên và người dân thành phố.

Chương trình thu hút hơn 7.000 người tham gia. Các hoạt động đi bộ diễn ra trên lộ trình dài 1,5 km qua những tuyến đường trung tâm. Qua đó, sự kiện lan tỏa thông điệp "Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình".

Bên cạnh ý nghĩa hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chương trình còn khuyến khích người dân xây dựng lối sống năng động, tích cực.

Thông qua hoạt động cộng đồng gần gũi, tinh thần thượng tôn pháp luật được lan tỏa trong đời sống đô thị. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, hướng đến xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh, nghĩa tình. Đồng thời, mỗi người dân được khuyến khích chủ động sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

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