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Hơn 30.000 con giống ốc Đụn Cái được nhân giống và thả về vùng biển Côn Đảo

THANH TÙNG, CÔNG HÒA, HOÀNG HIỂN, MINH KHANG
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(HTV) - Tại đặc khu Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh), hơn 30.000 con giống ốc Đụn Cái - một loài sinh vật biển đang bị đe dọa nghiêm trọng và được xếp vào nhóm Rất nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam - vừa được nhân giống nhân tạo thành công.

Sự kiện ý nghĩa này do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện Hải dương học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức. Toàn bộ số ốc giống đã được đưa về môi trường tự nhiên, thả tại khu vực Hòn Bảy Cạnh và vịnh Đầm Tre (Đặc khu Côn Đảo). Đây là những vùng biển có rạn san hô và hệ sinh thái lý tưởng cho sự sinh trưởng của loài ốc quý hiếm này.

Hơn 30.000 con giống ốc Đụn Cái được nhân giống và thả về vùng biển Côn Đảo - Ảnh 1.
Hơn 30.000 con giống ốc Đụn Cái được nhân giống và thả về vùng biển Côn Đảo - Ảnh 2.
Hơn 30.000 con giống ốc Đụn Cái được nhân giống và thả về vùng biển Côn Đảo - Ảnh 3.

Hơn 30.000 con giống ốc Đụn Cái quý hiếm được nhân giống nhân tạo thành công, vượt gấp ba lần mục tiêu ban đầu của đề án

Hơn 30.000 con giống ốc Đụn Cái được nhân giống và thả về vùng biển Côn Đảo - Ảnh 4.

TS. Hoàng Xuân Bền - Chủ nhiệm đề án, cùng nhóm nghiên cứu kiểm tra, thảo luận về chất lượng và khả năng sinh trưởng của ốc giống trước khi thả

Đây là thành quả từ đề án khoa học và công nghệ "Nghiên cứu sinh sản nhân tạo ốc Đụn Cái ở Vườn quốc gia Côn Đảo". Đề án này do Viện Hải dương học chủ trì, chính thức triển khai từ năm 2023. Trải qua quá trình thử nghiệm phức tạp, số lượng con giống thu được đã đạt mức hơn 30.000 con, cao gấp ba lần so với mục tiêu ban đầu là 10.000 con. Đáng chú ý, trong đợt tái thả này, khoảng 1.200 cá thể ốc giống có kích thước từ 4 đến 8 mm đã được phân tách và thả tại khu vực riêng biệt. Động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ, đánh giá chính xác tỷ lệ sống sót và khả năng sinh trưởng của ốc khi phải tự thích nghi với môi trường đại dương.

Nói về tầm quan trọng của dự án, TS. Hoàng Xuân Bền - Phó Viện trưởng Viện Hải dương học, Chủ nhiệm đề án cùng nhóm nghiên cứu khẳng định, việc hoàn thiện thành công quy trình sinh sản nhân tạo và tiến hành thả giống thực tế là cơ sở khoa học mang tính bước ngoặt. Đây là tiền đề để giới chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá chi tiết khả năng phục hồi của quần thể ốc Đụn Cái tại Côn Đảo.

Trong thời gian tới, toàn bộ kết quả nghiên cứu và quy trình kỹ thuật sẽ được chuyển giao trực tiếp cho các cơ quan chức năng tại địa phương.

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