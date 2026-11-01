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Đánh thức tiềm năng Côn Đảo bằng những giải pháp phát triển xanh bền vững

THANH TÙNG, CÔNG HÒA, HOÀNG HIỂN, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Phát triển Côn Đảo thành đảo xanh, thông minh và đáng sống cần những giải pháp cụ thể, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên. Đây là nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp thảo luận tại Hội thảo do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30/10 tại đặc khu Côn Đảo.

Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên

Tại phiên thảo luận thứ hai, các đại biểu tập trung đề xuất những giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn, hướng đến mục tiêu hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng sống tại Côn Đảo.

Màn hình LED lớn hiển thị tiêu đề Hội thảo khoa học do UBND TP.HCM tổ chức kèm hình ảnh thiên nhiên và động vật hoang dã Côn Đảo - Ảnh 1.

Hội thảo khoa học “Phát triển Côn Đảo trở thành Đảo xanh, Thông minh, Đáng sống gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên và phát triển bền vững”

Một trong những nội dung đáng chú ý là phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái gắn với gìn giữ vẻ nguyên sơ của thiên nhiên. Đây được xem là hướng đi cần thiết để khai thác tiềm năng du lịch, đồng thời bảo vệ những giá trị đặc trưng của địa phương.

Ông Hồ Anh Vũ - Giám đốc Truyền thông - Tiếp thị Công ty TNHH Côn Đảo Resort đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch nghỉ dưỡng sinh thái gắn với yêu cầu bảo tồn thiên nhiên tại Côn Đảo.

Bảo tồn hệ sinh thái biển bằng các giải pháp khoa học

Bên cạnh phát triển du lịch, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển cũng là một trong những hướng tiếp cận quan trọng trong chiến lược phát triển xanh của Côn Đảo.

Từ kinh nghiệm thí điểm phục hồi và tính toán trữ lượng các-bon xanh của hệ sinh thái cỏ biển tại Cù Lao Chàm, Đà Nẵng, đại diện Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục bổ sung dữ liệu khoa học, xây dựng cơ chế giám sát và phương án quản lý phù hợp.

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Đánh thức tiềm năng Côn Đảo bằng những giải pháp phát triển xanh bền vững - Ảnh 3.

Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển, rạn san hô nguyên sơ hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững tại Côn Đảo

Những giải pháp này sẽ góp phần bảo vệ các hệ sinh thái có giá trị lâu dài trước những tác động từ hoạt động khai thác và du lịch.

Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh - Tổng Giám đốc Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam: "Nhiều ý kiến nhận định, chuyển đổi xanh cần gắn với kinh tế tuần hoàn, quản lý môi trường và phát triển du lịch bền vững. Muốn vậy, mỗi đề xuất cần được xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, đơn vị chịu trách nhiệm và điều kiện triển khai; đồng thời lựa chọn các nhiệm vụ, dự án ưu tiên cho giai đoạn 2026–2030".

Chuyển đổi xanh cần được cụ thể hóa bằng các dự án ưu tiên

Nhiều ý kiến tại phiên thảo luận cho rằng chuyển đổi xanh cần gắn với kinh tế tuần hoàn, quản lý môi trường và phát triển du lịch bền vững. Để các định hướng có thể triển khai hiệu quả, mỗi đề xuất cần xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, đơn vị chịu trách nhiệm và điều kiện thực hiện.

Những ý kiến, kiến nghị tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện định hướng và cụ thể hóa các giải pháp, từng bước xây dựng Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, đáng sống, gắn với bảo tồn các giá trị thiên nhiên và lịch sử.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đồng thời, Côn Đảo cần lựa chọn những nhiệm vụ, dự án ưu tiên cho giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài.

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Đánh thức tiềm năng Côn Đảo bằng những giải pháp phát triển xanh bền vững - Ảnh 5.

Cảnh quan thiên nhiên biển đảo Côn Đảo được định hướng khai thác du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với các giải pháp bảo vệ môi trường

Ông Nguyễn Hữu Thiện - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cùng ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến định hướng phát triển gắn với bảo tồn tại địa phương.

Hội thảo cũng ghi nhận ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp về những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh Côn Đảo cần lựa chọn mô hình phát triển đẳng cấp, phù hợp với những giá trị đặc thù và giới hạn sinh thái của địa phương.

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