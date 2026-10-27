Chờ ngày san hô Côn Đảo rực rỡ trở lại

Ám ảnh những rạn san hô "chết trắng"

Năm 2024, dưới tác động của hiện tượng nhiệt độ nước biển tăng cao kéo dài, vùng biển Côn Đảo ghi nhận đợt tẩy trắng san hô đặc biệt nghiêm trọng. Khảo sát thực tế tại các khu vực như Đầm Tre, Hòn Tài, Bãi Cát Lớn cho thấy tỷ lệ san hô chết ở vùng nước nông có nơi lên tới 80 - 90%. Sự biến mất đột ngột của những rạn san hô rực rỡ để lại sự tiếc nuối lớn cho những người gắn bó với du lịch biển.

Hiện tượng nước biển ấm lên kéo dài trong năm 2024 đã khiến 80 - 90% san hô tại các vùng nước nông ở Côn Đảo (như Đầm Tre, Hòn Tài, Bãi Cát Lớn) bị tẩy trắng và chết

Chị Đồng Anh - Một hướng dẫn viên du lịch tại Côn Đảo, xót xa nhớ lại: "Trước năm 2024, san hô Côn Đảo rất đẹp. Nhưng từ tháng 4/2024, khi đi lặn ngắm, san hô đã bị tẩy trắng và từ từ chết đi".

Trước thực trạng hệ sinh thái bị đe dọa, cộng đồng địa phương và các tổ chức đã bắt đầu hành động. Chị Huỳnh Thị Bích Vân - Giám đốc Công ty Lighthouse, chia sẻ về những dự án bảo vệ môi trường đang được triển khai: "Đây là bước đầu tiên để con người chúng ta có thể chung tay giúp đỡ hệ sinh thái và môi trường phục hồi".

Những người "ươm mầm" san hô

Giờ đây, Côn Đảo đã bắt đầu ghi nhận những tín hiệu phục hồi khả quan. Tại một số rạn san hô từng bị tẩy trắng ở khu vực phía Tây, màu sắc tự nhiên đã dần trở lại. Những nhánh san hô non bắt đầu xuất hiện đan xen giữa các rạn cũ, kéo theo sự trở lại của nhiều loài cá rạn sinh động.

Tuy nhiên, do quá trình phục hồi trong tự nhiên diễn ra không đồng đều, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã chủ động triển khai các giải pháp can thiệp kỹ thuật, nổi bật là việc xây dựng các vườn ươm san hô tại khu vực Ông Đụng và Đất Thắm.

Cán bộ Vườn quốc gia Côn Đảo thiết lập "vườn ươm" san hô dưới đáy biển tại khu vực Ông Đụng và Đất Thắm

Việc tạo ra một "phòng sinh nở" dưới đáy biển đòi hỏi sự tính toán vô cùng khắt khe. Anh Nguyễn Văn Trà - Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế (Vườn quốc gia Côn Đảo), giải thích: "Chúng tôi phải nghiên cứu rất kỹ về độ sâu, nhiệt độ, ánh sáng cho đến dòng chảy của nước. Tất cả các yếu tố đó phải được khảo sát tỉ mỉ để vườn ươm có được điều kiện sinh trưởng tối ưu nhất".

Hành trình phục hồi hệ sinh thái biển đầy gian nan ấy được duy trì bởi chính tình yêu thiên nhiên mãnh liệt của những cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia. Anh Nguyễn Quốc Cường, nhân viên Vườn, tâm sự: "Mình muốn gắn bó ở đây để làm công tác phục hồi thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và đặc biệt là bảo vệ rạn san hô". Cùng chung nhiệt huyết đó, anh Lâm Téng chia sẻ: "Từng trải qua công việc lặn biển, tôi muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình để Côn Đảo ngày càng đẹp hơn, rạn san hô phát triển tốt hơn".

Có thể sẽ phải mất nhiều năm, thậm chí vài chục năm để những mầm san hô nhỏ bé hôm nay phát triển thành những cấu trúc rạn lớn vững chãi. Nhưng mỗi nhánh san hô được phục hồi thành công, mỗi sinh cảnh được bảo vệ không chỉ giữ gìn nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học mà còn là sự bảo chứng cho sức hấp dẫn của du lịch sinh thái Côn Đảo dành cho các thế hệ tương lai.