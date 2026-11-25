Vinh danh những dấu ấn lớn của điện ảnh

Glenn Close vừa được trao Oscar danh dự nhằm ghi nhận sự nghiệp diễn xuất kéo dài nhiều thập kỷ. Ở tuổi 79, nữ diễn viên từng tám lần được đề cử Oscar nhưng chưa giành chiến thắng ở các hạng mục cạnh tranh. Những vai diễn trong “The World According to Garp”, “The Big Chill” và “Fatal Attraction” là các dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của bà.

Glenn Close nhận tượng vàng Oscar danh dự tại Governors Awards lần thứ 17 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu khi nhận giải, Glenn Close chia sẻ rằng điều ý nghĩa nhất không nằm ở việc được xướng tên chiến thắng, mà là có mặt giữa những nghệ sĩ mà bà ngưỡng mộ, những người đã truyền cảm hứng và thúc đẩy bà không ngừng hoàn thiện bản thân. Diễn viên John Malkovich, người từng đóng chung với Close trong “Dangerous Liaisons”, đã giới thiệu và dành lời khen cho tài năng, sự tận tâm của nữ đồng nghiệp.

Glenn Close nhận tượng vàng Oscar danh dự tại Governors Awards lần thứ 17 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, đạo diễn Ridley Scott, 88 tuổi, nhận giải qua video ghi hình. Ông từng bốn lần được đề cử Oscar, với những tác phẩm nổi bật như “Alien”, “Blade Runner” và “Gladiator”. Diễn viên Matt Damon, từng hợp tác với Scott trong “The Martian”, giới thiệu đạo diễn tại buổi lễ và gọi ông là một nhà làm phim bậc thầy. Trong lời phát biểu, Scott dành sự ghi nhận này cho người em trai quá cố Tony Scott, đạo diễn của “Top Gun”, đồng thời cho rằng những đóng góp nghệ thuật của ông cũng xứng đáng được vinh danh.

Nhiều nghệ sĩ cùng góp mặt tại Governors Awards

Ngoài Glenn Close và Ridley Scott, ba cá nhân khác cũng được Viện Hàn lâm vinh danh. Họ gồm họa sĩ hoạt hình Floyd Norman và hai nhà sản xuất Pamela Koffler, Christine Vachon. Trong đó, Koffler và Vachon cùng nhận Giải thưởng Tưởng niệm Irving G. Thalberg, dành cho những nhà sản xuất có đóng góp nổi bật và bền bỉ cho nghệ thuật điện ảnh.

Các nghệ sĩ được vinh danh tại Governors Awards 2026 (Ảnh: Reuters)

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng như Tom Cruise, Zendaya, Tom Holland, Timothée Chalamet, Kylie Jenner và Matt Damon. Sự kiện Governors Awards thường được xem là một trong những điểm khởi đầu đáng chú ý của mùa giải thưởng điện ảnh Hollywood, nơi các nghệ sĩ, nhà làm phim và những ứng viên tiềm năng gặp gỡ trước thềm Oscar.

Các giải thưởng danh dự do Hội đồng Thống đốc của Viện Hàn lâm lựa chọn, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật và ngành công nghiệp điện ảnh. Với những cá nhân có sự nghiệp lâu dài như Glenn Close, Ridley Scott và Floyd Norman, sự kiện là dịp nhìn lại những dấu ấn nghệ thuật đã góp phần định hình điện ảnh qua nhiều thế hệ.

Nguồn: Reuters