Nhiều tác phẩm từng được lựa chọn gửi sơ tuyển Oscar

Theo thông tin từ Ban tổ chức HANIFF 2026, hạng mục Phim dài dự thi năm nay có 12 tác phẩm, trong đó có 5 phim là đại diện quốc gia gửi sơ tuyển Giải Oscar lần thứ 99, diễn ra năm 2027. Các phim gồm “Elephant in the Fog” (Nepal), “Everytime” (Đức), “Hold onto me” (Cộng hòa Cyprus), “Becoming human” (Campuchia) và “Hộ linh tráng sỹ” (Việt Nam).

Đáng chú ý, “Elephant in the Fog” của Nepal khai thác câu chuyện về một người chuyển giới từ nữ thành nam, từng giành giải của Ban giám khảo tại hạng mục Un Certain Regard của Liên hoan phim Cannes 2026.

Cảnh phim “Elephant in the Fog” của Nepal, một trong những tác phẩm tranh giải tại HANIFF 2026 (Ảnh: Từ phim)

Trong khi đó, “Everytime” do ê-kíp Đức - Áo thực hiện, tập trung vào nỗi đau sau mất mát người thân. Tác phẩm từng giành chiến thắng tại Cannes và nhận ba đề cử tại Gotham Film Awards (Mỹ), gồm Đạo diễn, Kịch bản gốc và Phim quốc tế xuất sắc.

“Hold onto me” của Cộng hòa Cyprus cùng các nước đồng sản xuất xoay quanh sự đứt gãy trong mối quan hệ cha con. Bộ phim từng thu hút sự chú ý tại Liên hoan phim Sundance (Mỹ) và giải European Young Audience Award của Viện Hàn lâm Phim châu Âu.

Không gian hội tụ của điện ảnh quốc tế

Bên cạnh nhóm phim gửi sơ tuyển Oscar, chương trình còn có nhiều tác phẩm từng được ghi nhận tại các liên hoan phim quốc tế. Trong đó, “Silent Friend” có sự tham gia của diễn viên Lương Triều Vỹ, từng giành giải tại Liên hoan phim Venice. Hai phim “Queen at the Sea” và “The Message” từng nhận giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin. “Ben'imana”, tác phẩm hợp tác sản xuất giữa Rwanda và một số quốc gia khác, cũng nhận được đánh giá tích cực từ truyền thông quốc tế.

Ban giám khảo hạng mục quan trọng nhất liên hoan phim (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển phim HANIFF 2026, chất lượng các phim dự thi năm nay khá nổi bật. Nhiều tác phẩm đã được ghi nhận tại các giải thưởng quốc tế, góp phần tạo nên một chương trình điện ảnh chọn lọc dành cho khán giả Thủ đô.

HANIFF 2026 diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, với 12 phim dài và 25 phim ngắn dự thi. Ngoài ra, chương trình còn có 27 phim dài và 23 phim ngắn thuộc chương trình toàn cảnh, 8 phim trong Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản cùng 30 phim Việt Nam đương đại.

Chú thích ảnh: Danh sách 12 phim tranh giải ở hạng mục Phim dài dự thi tại HANIFF 2026 (Ảnh: Ban tổ chức)

Các tác phẩm được trình chiếu trong khung giờ từ 9 giờ đến 21 giờ mỗi ngày tại ba cụm rạp: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Beta Cinema Giải Phóng và Cinestar Hà Đông, cùng một số điểm chiếu ngoài trời. Lịch chiếu cụ thể sẽ được công bố trên website chính thức của liên hoan phim.

Song song với hoạt động trình chiếu, HANIFF 2026 còn tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi chuyên môn, kết nối hợp tác sản xuất, chợ dự án và chợ phim. Những hoạt động này hướng đến mục tiêu quảng bá điện ảnh Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu và hợp tác với các nền điện ảnh quốc tế.

Nguồn: TTXVN