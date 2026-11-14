Glenn Close nhận Oscar danh dự sau 8 lần được đề cử

Sự ghi nhận cho hành trình hơn 50 năm

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, Glenn Close sẽ được trao Giải Oscar danh dự tại lễ Governors Awards diễn ra ngày 15/11/2026 ở Los Angeles. Đây là giải thưởng ghi nhận những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp và đóng góp lâu dài cho nghệ thuật điện ảnh, thay vì vinh danh một vai diễn hay tác phẩm cụ thể.

Nữ diễn viên trong bộ trang phục tại lễ trao giải Oscar năm 2019 (Ảnh: AP)

Chia sẻ với Associated Press, nữ diễn viên cho biết phản ứng đầu tiên khi nhận tin là không muốn giải thưởng trở thành một phần thưởng an ủi. Bà cũng từng băn khoăn liệu tượng vàng danh dự có khép lại chuỗi tám lần thất bại tại các hạng mục diễn xuất Oscar hay không. Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ ý nghĩa của giải thưởng, Close cho biết bà cảm thấy biết ơn và xúc động trước sự ghi nhận này.

Glenn Close có tám lần được đề cử Oscar ở các hạng mục diễn xuất nhưng chưa từng giành chiến thắng (Ảnh: AP)

Lần đầu tiên Glenn Close được đề cử Oscar là năm 1983 với vai diễn trong The World According to Garp. Sau đó, bà tiếp tục nhận đề cử nhờ các tác phẩm như The Big Chill, Fatal Attraction, Dangerous Liaisons, Albert Nobbs và The Wife. Dù nhiều lần đến gần tượng vàng, nữ diễn viên chưa từng chiến thắng ở các hạng mục tranh giải.

Những dấu ấn đáng nhớ tại Oscar

Nhìn lại hành trình của mình, Glenn Close nhớ rõ cảm giác bất ngờ khi nhận đề cử đầu tiên, bởi khi đó bà chưa từng nghĩ đến khả năng được Viện Hàn lâm ghi nhận. Nữ diễn viên cũng nhắc lại những kỷ niệm tại lễ trao giải, trong đó có lần xuất hiện cùng bạn diễn Michael Douglas khi đang mang thai tám tháng.

Glenn Close và Michael Douglas từng có khoảnh khắc đáng nhớ khi cùng xuất hiện trên sân khấu Oscar năm 1993 (Ảnh: AP)

Khoảnh khắc này từng khiến khán giả bật cười bởi sự liên tưởng đến câu chuyện trong Fatal Attraction – bộ phim mà nhân vật của Close có tình tiết mang thai, còn nhân vật do Douglas thủ vai phủ nhận trách nhiệm. Nữ diễn viên cho biết ban đầu bà không hiểu lý do khán phòng bật cười, trước khi nhận ra sự trùng hợp thú vị giữa vai diễn và hình ảnh ngoài đời.

Ở tuổi 79, Glenn Close vẫn tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình. Bà cho biết chưa nghĩ đến việc đặt tượng vàng danh dự ở đâu, thậm chí muốn chia sẻ niềm vui với cộng đồng tại Bozeman, bang Montana, nơi bà sinh sống. Một ý tưởng được nữ diễn viên cân nhắc là trưng bày tượng vàng tại một tiệm bánh địa phương để công chúng có dịp chiêm ngưỡng.

Glenn Close và Michael Douglas tại lễ trao giải Oscar năm 1994 (Ảnh: AP)

Tại Governors Awards năm nay, Glenn Close sẽ nhận giải cùng đạo diễn Ridley Scott và họa sĩ hoạt hình Floyd Norman. Trong khi đó, hai nhà sản xuất Christine Vachon và Pamela Koffler được trao Giải tưởng niệm Irving G. Thalberg. Buổi lễ là dịp tôn vinh những cá nhân có đóng góp lâu dài cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Với Glenn Close, tượng vàng danh dự không đơn thuần là sự khép lại của tám lần lỡ hẹn với Oscar, mà là sự ghi nhận dành cho một sự nghiệp bền bỉ. Như chia sẻ của nữ diễn viên, điều đáng quý không chỉ nằm ở chiến thắng, mà còn là cơ hội được làm việc và sáng tạo bên cạnh những nghệ sĩ tài năng.

Nguồn: AP