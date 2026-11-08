Triển lãm “Một đời cùng ánh sáng” giới thiệu 150 tác phẩm nhiếp ảnh

150 tác phẩm ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống

Triển lãm “Một đời cùng ánh sáng” mang đến cho công chúng không gian thưởng lãm nhiếp ảnh với nhiều góc nhìn về thiên nhiên, con người và cuộc sống Việt Nam. Điểm đặc biệt của triển lãm là sự góp mặt của 5 tác giả cao tuổi, những người tiếp tục theo đuổi đam mê sáng tạo và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp qua ống kính.

Khai mạc triển lãm ảnh “Một đời cùng ánh sáng”, giới thiệu 150 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm của các tác giả Phạm Đức Chính, Nguyễn Thị Ái Hòa, Mai Đức Minh, Trần Kim Thoại và Nguyễn Đình Tùng. Mỗi tác giả đóng góp 30 tác phẩm, thể hiện những cảm xúc và cách tiếp cận riêng đối với thiên nhiên, quê hương, con người và đời sống thường ngày.

Các tác phẩm khai thác đa dạng đề tài, từ phong cảnh thiên nhiên, chim muông, hoa lá đến những công trình và sinh hoạt thường nhật. Qua đó, người xem có dịp khám phá vẻ đẹp của cảnh sắc Việt Nam cũng như những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống được ghi lại bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh.

Chị Đỗ Thị Bích Ngọc - một khách tham quan tại TP. Hồ Chí Minh, bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia.

Mình không ngờ là thiên nhiên Việt Nam qua các bàn tay của nhiếp ảnh gia phong cảnh Việt Nam mình đẹp vô cùng. Mọi người đến xem triển lãm nhiều hơn để thấy được rằng thiên nhiên, con người, phong cảnh Việt Nam qua bàn tay của các nhiếp ảnh gia đẹp vô cùng. Chị Đỗ Thị Bích Ngọc - Khách tham quan tại TP. Hồ Chí Minh



Nhiếp ảnh kết nối các thế hệ yêu nghệ thuật

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, triển lãm còn phản ánh sự phong phú của đời sống đô thị, nơi thiên nhiên, cảnh quan và các hoạt động của con người cùng tạo nên những lát cắt sinh động.

Khách tham quan ngắm các tác phẩm nhiếp ảnh trưng bày tại triển lãm

Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, cho biết các tác phẩm không chỉ ghi lại hình ảnh chim muông, hoa lá mà còn thể hiện những công trình và nhịp sống hằng ngày tại thành phố.

Có cả những hình ảnh của chim muông hoa lá cành để chứng tỏ một điều đất lành chim đậu ở thành phố thân yêu của chúng ta, mặt khác thể hiện công trình, cuộc sống con người hằng ngày. Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh



Thông qua triển lãm, Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh mong muốn tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ cao tuổi, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối những người yêu nhiếp ảnh. Đây cũng là dịp để công chúng tiếp cận những góc nhìn nghệ thuật được hình thành qua quá trình sáng tác và trải nghiệm của các tác giả.

Đặc biệt, sự hiện diện của những nghệ sĩ cao tuổi tại triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo bền bỉ, cho thấy niềm đam mê nghệ thuật không bị giới hạn bởi tuổi tác. Những tác phẩm được giới thiệu không chỉ lưu giữ cảnh sắc và con người mà còn thể hiện tình yêu cuộc sống qua góc nhìn của người cầm máy.

Triển lãm “Một đời cùng ánh sáng” diễn ra tại Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 19/11/2026, mở cửa đón công chúng yêu nghệ thuật đến tham quan và thưởng lãm.